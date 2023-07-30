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İstanbul'da taksiye silahlı saldırı: Şoför öldü, yolcular yaralandı

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#İstanbul#Gaziosmanpaşa#Taksi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2023 12:15

Taksi şoförü Samet Kubiloğlu, Beyoğlu'ndan aldığı 3 yolcuyu Gaziosmanpaşa'ya götürdüğü sırada, taksiye silahla ateş açıldı. Saldırıda yolcular yaralanırken, 2 çocuk babası taksi şoförü Samet Kubiloğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştirenlerle taksideki yolcuların husumetli oldukları öne sürüldü.

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Olay, Yıldız Tabya Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, taksi şoförü Samet Kubiloğlu, Beyoğlu'ndan aldığı 3 yolcuyu Gaziosmanpaşa'ya götürmek için yola çıktı. Yıldız Tabya Mahallesi'ne geldikleri sırada taksideki yolcularla aralarında husumet bulunduğu öne sürülen şüpheliler taksiye silahla ateş açtıktan sonra uzaklaştı.

İstanbulda taksiye silahlı saldırı: Şoför öldü, yolcular yaralandı

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Saldırı sırasında taksi park halindeki otomobile çarparak durabildi. Taksideki yolcular yaralı halde olay yerinden kaçarken çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede 2 çocuk babası taksi şoförü Samet Kubiloğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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İstanbulda taksiye silahlı saldırı: Şoför öldü, yolcular yaralandı

 "MELEK GİBİ BİR İNSANDI"

Samet Kubiloğlu'nun taksici arkadaşı Alpay Kaya, "Tarlabaşı'nda taksicilik yapıyoruz. 3 şahıs geldi, Gaziosmanpaşa'ya gideceklerini söylediler. Arkadaşımız da götüreceğini söyledi. Sabah kahvaltı yapacağımız sırada Samet'i aradım. Telefonu hastane görevlisi açtı. Araç kurşunlama olayı olduğunu söyledi. Gencecik çocuk, 2 tane çocuğu var. Annesine de bakıyordu. Bunun arkasında kim duracak? Biz taksiciler kötü insanlar değiliz. Taksicilerin kötü lanse edilmesi neden? Alın işte bir canı kaybettik. Ne yapmamız lazım? Polisten öğrendiğimize göre dün gece yolcuların hasımları var. Pusu kuruyorlar ve arabayı tarıyorlar. 34 mermi çıktı. Yolcular kaçıyor. Bir mermi arkadaşımızın kalbine isabet ediyor. Samet'i 1 senedir tanıyoruz. Gerçekten melek gibi bir insandı. Kimseye bir zararı yoktu" dedi. 

İstanbulda taksiye silahlı saldırı: Şoför öldü, yolcular yaralandı

 

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#İstanbul#Gaziosmanpaşa#Taksi

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