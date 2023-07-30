×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: Kars'ta yolcu otobüsü faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Güncelleme Tarihi:

#Kars#Yolcu Otobüsü#Viyadük
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2023 09:08

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir yolcu otobüsü yaklaşık 50 metre yükseklikteki Karakurt Viyadüğü'nden düştü. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Yolcu otobüsü Karakurt Viyadüğü'nden düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Son dakika: Karsta yolcu otobüsü faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kars-Erzurum arasında yapımı tamamlanan Karakurt-Horasan Yolu’nun Taşlı Güney-2 Viyadüğü, 7 Kasım 2022'de tamamlanarak trafiğe açıldı. Viyadük, 574 metre uzunluğunda, 120 metre yüksekliğinde.

Gözden KaçmasınTuristleri taşıyan minibüs TIRa arkadan çarptı: 2 ölüTuristleri taşıyan minibüs TIR'a arkadan çarptı: 2 ölüHaberi görüntüle

Son dakika: Karsta yolcu otobüsü faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var

VALİ AÇIKLADI: 3 ÖLÜ, 16 YARALI

Kaza yerine giden Vali Vekli Muhammed Furkan Tuna, 2 sürücü, 25 yolcusu bulunan otobüste ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğünü, 16 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere götürüldü.

Haberin Devamı

Son dakika: Karsta yolcu otobüsü faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika: Karsta yolcu otobüsü faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var


Haberle ilgili daha fazlası:
#Kars#Yolcu Otobüsü#Viyadük

BAKMADAN GEÇME!