Son dakika: Kars'ta yolcu otobüsü faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Yolcu otobüsü Karakurt Viyadüğü'nden düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kars-Erzurum arasında yapımı tamamlanan Karakurt-Horasan Yolu’nun Taşlı Güney-2 Viyadüğü, 7 Kasım 2022'de tamamlanarak trafiğe açıldı. Viyadük, 574 metre uzunluğunda, 120 metre yüksekliğinde.

VALİ AÇIKLADI: 3 ÖLÜ, 16 YARALI

Kaza yerine giden Vali Vekli Muhammed Furkan Tuna, 2 sürücü, 25 yolcusu bulunan otobüste ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğünü, 16 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere götürüldü.

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