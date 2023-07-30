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Turistleri taşıyan minibüs TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü

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#Antalya#Tur Minibüsü#Trafik Kazası
Turistleri taşıyan minibüs TIRa arkadan çarptı: 2 ölü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2023 10:05

Antalya'nın Alanya ilçesinde havalimanına turistleri götüren tur minibüsünün duran tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada minibüsün sürücüsü ve Ukraynalı tur rehberi yaşamını yitirdi. Kazada Kazakistanlı 12 turistten 6’sı ağır olmak üzere 10 turist yaralandı.

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Kaza; Alanya-Manavgat D-400 karayolunda sabaha yakın meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Mevlüt Otuzoğlu’nun kullandığı 07 K 0848 plakalı tur minibüsü, durmakta olan Ümit Pardı’nın kullandığı 34 AHB 093 dorse plakalı tıra arkadan çarptı.
Tur minibüsünün ön kısmının tırın altına girerek hurdaya döndüğü kazada tur minibüsünün sürücüsü Mevlüt Otuzoğlu (48) ve ön koltukta yolculuk yapan Ukraynalı rehber Diana Volutska (26) araç içerisinde sıkışarak feci şekilde can verdi. Minibüste bulunan ve Antalya Havalimanına gitmekte olan Kazakistan uyruklu 12 turistten 6’sı ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı.

Turistleri taşıyan minibüs TIRa arkadan çarptı: 2 ölü



Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma, trafik, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Alanya birimine bağlı itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat ve Alanya’da bulunan hastanelere kaldırıldı.

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Turistleri taşıyan minibüs TIRa arkadan çarptı: 2 ölü

05.00'DA HAVALİMANINA GİDİYORDU

Kazayı duyarak olay yerine gelen bir tur minibüsü sürücüsü, kaza yapan Mevlüt Otuzoğlu’nu teşhis ettikten sonra, gece 24.00’da Antalya Havalimanı'ndan birlikte yolcu aldıklarını, saat 02.00'ye kadar bu yolcuları otellerine dağıttıktan sonra aracı temizlediğini, 05.00 sıralarında yeniden otellerden yolcu toplayarak Antalya Havalimanına gitmekte olduğunu dile getirdi.

Turistleri taşıyan minibüs TIRa arkadan çarptı: 2 ölü

YARALI TURİST ÇANTASINI ALMADAN AMBULANSA BİNMEDİ

Diğer taraftan 9 yaralı ambulanslarla hastanelere götürülürken, başından yaralanan ve sürekli kan akan bir Kazak turist, sağlık ekiplerinin ve diğer görevlilerin tüm çabalarına rağmen ambulansa binerek hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Kaldırımda oturan ve sağlık ekiplerinin burada müdahalede bulunduğu Kazak turist, yaklaşık 30 dakikalık çabanın ardından yanında bulunan ve kazayı yaralanmadan atlatan kızı ve oğlunun çantalarla jandarma aracına alınmasının ardından ambulansa binerek hastaneye gitmeyi kabul etti.

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Turistleri taşıyan minibüs TIRa arkadan çarptı: 2 ölü

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#Antalya#Tur Minibüsü#Trafik Kazası

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