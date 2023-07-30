Turistleri taşıyan minibüs TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü

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Kaza; Alanya-Manavgat D-400 karayolunda sabaha yakın meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Mevlüt Otuzoğlu’nun kullandığı 07 K 0848 plakalı tur minibüsü, durmakta olan Ümit Pardı’nın kullandığı 34 AHB 093 dorse plakalı tıra arkadan çarptı.

Tur minibüsünün ön kısmının tırın altına girerek hurdaya döndüğü kazada tur minibüsünün sürücüsü Mevlüt Otuzoğlu (48) ve ön koltukta yolculuk yapan Ukraynalı rehber Diana Volutska (26) araç içerisinde sıkışarak feci şekilde can verdi. Minibüste bulunan ve Antalya Havalimanına gitmekte olan Kazakistan uyruklu 12 turistten 6’sı ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı.

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Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma, trafik , Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Alanya birimine bağlı itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat ve Alanya’da bulunan hastanelere kaldırıldı.

05.00'DA HAVALİMANINA GİDİYORDU



Kazayı duyarak olay yerine gelen bir tur minibüsü sürücüsü, kaza yapan Mevlüt Otuzoğlu’nu teşhis ettikten sonra, gece 24.00’da Antalya Havalimanı'ndan birlikte yolcu aldıklarını, saat 02.00'ye kadar bu yolcuları otellerine dağıttıktan sonra aracı temizlediğini, 05.00 sıralarında yeniden otellerden yolcu toplayarak Antalya Havalimanına gitmekte olduğunu dile getirdi.

YARALI TURİST ÇANTASINI ALMADAN AMBULANSA BİNMEDİ



Diğer taraftan 9 yaralı ambulanslarla hastanelere götürülürken, başından yaralanan ve sürekli kan akan bir Kazak turist, sağlık ekiplerinin ve diğer görevlilerin tüm çabalarına rağmen ambulansa binerek hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Kaldırımda oturan ve sağlık ekiplerinin burada müdahalede bulunduğu Kazak turist, yaklaşık 30 dakikalık çabanın ardından yanında bulunan ve kazayı yaralanmadan atlatan kızı ve oğlunun çantalarla jandarma aracına alınmasının ardından ambulansa binerek hastaneye gitmeyi kabul etti.

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