Tek yürek olduk yardıma koştuk

Haberin Devamı

MESLEK LİSELERİNDEN GÜNDE 700 BİN EKMEK

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgelerinde meslek liselerinin üretim imkânlarından faydalanıldığını rakamlarla duyurdu. Paylaşılan rakamlar meslek liselerinin 1 milyon kişi kapasiteli gıda üretimi yapıldığını gösterdi. Bakan Özer yaptığı paylaşımda “Meslek liselerimizdeki üretim kapasitemizi vatandaşlarımızla seferber ediyoruz. Deprem bölgelerimiz için günlük; 700 bin ekmek üretiyor, 300 bin kumanya hazırlıyor, 500 bin kişilik sıcak yemek sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

AFGAN SIĞINMACILAR KAN BAĞIŞI İÇİN KOŞTU

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle ölü ve yaralı sayısının her geçen dakika arttığı deprem bölgesinde kan ihtiyacını karşılamak için başlatılan seferberliğe Erzurum'da yaşayan Afganistan uyruklu sığınmacılar da destek verdi. Yakutiye ilçesindeki Türk Kızılay Kan Merkezi'nde toplanan Afgan sığınmacılar, bağış yapmak için bekleyen onlarca Erzurumluyla birlikte sıraya girerek kan verdi. Sabareh Mohammadi “13 senedir Erzurum'da yaşıyorum. Zor günde siz bizim yanımızda oldunuz. Biz de şimdi kandan, candan ne varsa sizin yanınızdayız” dedi. Mohammad Kerim Haydari ise “Türk milleti bize sahip çıktı, şimdi biz de elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu. (Salih TEKİN/DHA)

Haberin Devamı





KARSLI FIRINCILARDAN 15 BİN EKMEK

FIRINCILAR ve Lokantacılar Odası öncülüğünde Kars’taki fırıncılar, depremzedelere ulaştırılmak üzere 15 bin ekmeği AFAD Koordinasyon Merkezi'ne teslim etti. Oda Başkanı Subutay Kılıç, ihtiyaç olduğu sürece sürekli ekmek gönderebileceklerini belirtti. Fırıncılar, Kars’ta AFAD Koordinasyon Merkezi'ne kendi araçlarıyla getirdikleri ekmekleri kamyonlara taşıdı. Ekmeklerin tamamı, toplandıktan sonra kamyonla deprem bölgesine gönderildi. Fırıncılar ve Lokantacılar Odası Başkanı Kılıç, “Gün birlik günüdür, gün kardeşlik, dayanışma günüdür. Vatanımızın her yeri bizim ve herkesle kardeşiz. İhtiyaç olması durumunda yine ekmek göndermeye hazırız. Tüm fırıncı ve lokantacı esnafımıza teşekkür ediyorum” dedi. (Bedir ALTUNOK/DHA)

Haberin Devamı

ÖĞRETMENLER VARİLDEN SOBA YAPIYOR

Kahramanmaraş´ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından Türkiye’nin birçok noktasından yürekleri ısıtan görüntüler gelmeye devam ediyor. Balıkesir’de Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, teknikerler ve mezun öğrenciler, varillerden soba üretmeye başladı. Yardımseverlerin ve firmaların gönderdiği varilleri sobaya çeviren öğretmenler ve teknisyenler iki günde 20 soba üretti. Okulda hafta sonuna kadar 100 soba yapılacağı ve bunların deprem bölgelerine gönderileceği öğrenildi. Okul müdürü Ömer Temiz, “Öğretmen arkadaşlarımız, teknisyenlerimiz ve eski mezunlarımız olmak üzere 30 kişi çalışıyoruz" dedi. (İHA)

Haberin Devamı

EDİRNELİ KADINLARDAN KIŞLIK KIYAFET

EDİRNE’de Halk Eğitim Merkezi’ndeki usta öğreticiler ve kursiyerlerden oluşan 150 kadın, deprem bölgesindeki ihtiyaç sahipleri için gönüllü olarak bir araya geldi. Usta öğreticiler ve kursiyerler, hem çocuk hem de yetişkinler için eşofman, atkı, bere, alt üst takım gibi birçok giyim ürünü dikiliyor. Her gün yaklaşık 45 kadının dönüşümlü olarak çalıştığı Zübeyde Hanım Kadın Merkezi’nde gönüllü olarak üretilen kıyafetler, kolilere doldurulduktan sonra deprem bölgesine gönderilecek. Edirne Çocuk Hakları Derneği’nin desteğinin yanı sıra gönüllü olarak çalışmaya katılan kadınların getirdiği kumaşlardan dikilen giysiler, 1 hafta boyunca üretilecek. Usta öğretici Süheyla Şora Demiran “Biz bu afeti duyduktan sonra arkadaşlarımızla ‘Burada bir birlik olalım, orada kıyafete çok ihtiyaç var’ diyerek başladık" dedi. (Ali Can ZERAY-Uğur AKAGÜNDÜZ/DHA)

Haberin Devamı

ALTIN KALPLİ ÇOCUKLAR

İSTANBUL Bağcılar Belediyesi tarafından depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası da devam ediyor. İlçe genelinde oluşturulan 6 yardım toplama merkezinde her yaştan vatandaşın yaptığı bağışlar deprem bölgesine ulaştırılıyor. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi’nde toplanan ihtiyaç malzemeleri, vatandaşlar tarafından kolilere yerleştiriliyor. 4 yaşındaki Simay da annesi ve babasıyla kışlık giyecekleri katlayarak düzenli bir şekilde paketliyor. Annesi Melike ve babası Barış Sayın, her akşam kızları Simay’la buraya gelerek yardım çalışmalarına destek verdiklerini söyledi.

Haberin Devamı

KUMBARASINI GÖNDERDİ

İSTANBUL Bağcılar’daki yardım noktalarından biri de Mahmutbey Mahallesi’ndeki Osmanlı Arşivi Deposu. Buraya getirilen yardım kolilerinin içinden çıkan, ilkokul öğrencisi Azra tarafından yazılan not ve yanındaki minik kumbara herkesi duygulandırdı. Notta “Merhaba ben Azra. Size dua ediyorum. Bir yardım etmek istiyorum. Geçmiş olsun” ifadeleri yer aldı. Açılan kumbarada da bozuk paralar olduğu görüldü. (DHA)

KENDİ KÜÇÜK YÜREĞİ BÜYÜK

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde düzenlenen kampanyaya katkı sağlamak isteyen vatandaşlar, yardım malzemelerini Ergene Kültür Merkezi’ne teslim etti. Buraya ulaştırılan ve içerisinde kıyafetlerin bulunduğu çantadan bir de kumbara çıktı. Bozuk paralarını biriktirdiği kumbarasını ailesinin oluşturduğu yardım poşetine ekleyen çocuğun davranışı, duygu yüklü anlara neden oldu. (İHA)

KARADENİZ’İN ‘NENE HATUN’LARI

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Doğu Karadeniz Bölgesi’nden Trabzon, Giresun, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt’ta yardım seferberliği sürdürülüyor. Yardım toplayanlar, soğuk hava şartlarıyla mücadele eden depremzedelere kışlık giyecek, battaniye, elektrikli ısıtıcı, yatak, bebek maması gibi ihtiyaç malzemelerini bölge illerinde valilik koordinasyonunda oluşturulan Deprem Yardımları Toplama ve Koordinasyon Merkezi’ne teslim ediyor. Karadeniz Bölgesi’nde kadınlar da kıyafet, yiyecek gibi ihtiyaçları yükledikleri çuvalları sırtlarında taşıyarak merkeze ulaştırıyor. Yardım duyarlılığını yansıtan fotoğrafları sosyal medyadan paylaşanlar, özellikle yaşlı kadınlara ‘Nene Hatun’ benzetmesinde bulunuyor. (DHA)



