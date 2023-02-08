Tek yürek olduk

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MERHEM OLMAYA HAZIRIZ

Ferhat Göçer, başkanı olduğu Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) ve MESAM ile depremden etkilenen sanatçılara ve vatandaşlara iletmek amacıyla bir fon oluşturacaklarını söyledi.

“Türkiye için birlik olma zamanı’’ diyerek tüm sanatçıların, iş insanlarının, hayırseverlerin ellerinden gelen yardımı yapacaklarını belirten şarkıcı, ihtiyaçları tespit etmek için yetkililerle ortak bir çalışma başlattıklarını belirtti: “Kimin elinden ne geliyorsa, depremi yaşayan vatandaşlarımıza merhem olmaya hazırız. Hatay’a acil yardım malzemeleri İstanbul’dan yüklendi, yola çıktı. İhtiyaçları karşılamak üzere parasal kaynak da sağlanacak... En kısa zamanda mümkün olan en az can kaybı ile kurtaracağımız canların müjdelerini bekliyoruz.”

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Depremlerden etkilenenler için yardım toplayan Haluk Levent, Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) aracılığıyla bağış yapan isimleri paylaştı.





Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 200 bin TL bağış yaptı. Ayrıca lojistik ihtiyaç için destek vereceğini de açıkladı.

Şarkıcı Edis Görgülü, 400 bin TL bağış yaptı.

Şarkıcı Mustafa Ceceli, 200 bin TL bağış yaptı.

Futbolcu Merih Demiral, 1 milyon TL bağış yaptı.

Oyuncu Burak Deniz, 150 bin TL ile yardımda bulundu.

KAN VERDİLER

Soner Arıca, kan verme kuyruğundan bir anı paylaştı: “Kan vermeye geldim ama çok sıra olduğu için geceye kadar süre yetmez diye form dağıtmayı durdurdular; doğal olarak yarın sabaha kaldım... Bu yoğunluğu oluşturanlarla gurur duydum.”

Halil Sezai, kan verdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı: “Lütfen, kan verin sevgili dostlar! Kısa bir süre sonra en çok kana ihtiyaç olacak. Hepimize geçmiş olsun. Dualarımız enkaz altındaki insanlar için.”

SETLERE ARA VERİLDİ TIRLAR İSE YOLDA

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7 günlük milli yas nedeniyle televizyonlar dizi ve eğlence yayınlarına ara verdi. Birçok yapımcı setlerini durdurdu ve deprem bölgesine yardım hareketi başlattı. Yapımcılar para yardımının yanı sıra çekimlerde kullandıkları karavanlar ile jeneratör gibi teknik cihazlarını da deprem bölgesine gönderiyor. Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliği Başkanı Timur Savcı, AFAD ve AHBAP Başkanı Haluk Levent’le sürekli irtibat halinde olduğunu açıkladı: “İlk olarak maddi yardımı organize edeceğiz. Jeneratör, karavan ve gıda yardımı konusunda yapacağımız çalışma ikinci planda... AFAD ve AHBAP’tan gelecek bilgiler doğrultusunda karavan, jeneratör ve gıda yardımı konusunda destek vermek için harekete geçeceğiz.”

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Ay Yapım’ın yardımları ise yola çıktı. Yardım tırına jeneratörler de eklendi ve karavanlar tahsis edildi.





1 MİLYON 300 BİN TL DEĞERİNDE KRİPTO YARDIM

Refik Anadol, Los Angeles’taki Grammy ödül töreninin sahne tasarımını yaptıktan hemen sonra Türkiye’deki deprem için yardım toplamaya başladı. Sanatçı, kripto para platformunda bir fon açtı: “Grammy ödülleri için verdiğiniz güzel mesajlar için teşekkür ederim ama bugün deprem bölgesindeki insanlara yardım etme vakti. Bu fonlar, zorluklar altındaki insanlara çok yardımcı olacak.” Refik Anadol kısa sürede 1 milyon 300 bin TL değerinde kripto yardım topladı.

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BÜTÜN KALBİMİZLE YALVARIYORUZ

Türkiye yahudilerinin hahambaşı İsak Haleva, depremin yaşamını yitirenlere ve yaralananlara dua etti. Sosyal medyada paylaşılan videoda, “Ülkemizin güneydoğusunda 10 ilimizde büyük yıkımlara sebep olan, binlerce canımızı yaşamdan koparan, daha sayısını tam olarak bilemediğimiz binlerce kardeşimizin yaralanmasına neden olan depremin elemini yaşamakta olduğumuz bugün, yaşlı gözlerimizi semalara dikip senin merhametine avuçlarımızı açıyor ve bütün kalbimizle yalvarıyoruz” dedi.





KALBİMİZ TÜRKİYE İLE





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Fransız şarkıcı Enrico Macias, “Deprem büyük felaket... Tanrı Türkiye’nin yardımcısı olsun” açıklamasını yaptı.

ABD’li şarkıcı Noah Cyrus, Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere yardım için oluşturulan linkleri paylaşıp takipçilerinden destek istedi.

Ünlü model Hailey Bieber, Türkiye ve Suriye’de yıkılan bazı binaların görüntülerini paylaşıp “Aman Allahım” notunu düştü.





Ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams’ın Türk asıllı eşi Ayda Field, sosyal medya hesaplarından yardım linkleri paylaştı ve şu sözleri yazdı: “Babamın memleketi... Türkiye ve Suriye’deki korkunç depremlerin haberleriyle harap oldum. Kalbim ağrıyor. Dualarım bu trajediden etkilenen herkesle.”

ABD’li ünlü talk şov programcısı Ellen DeGeneres, Türkiye ve Suriye’de binlerce insanın hayatını kaybettiğini yazarak depremzedelere uluslararası yardım yapılabilecek sitelerin linkini paylaştı.

“Uzay Yolu” dizisinin oyuncularından George Takei, “Türkiye ve Suriye’de meydana gelen iki güçlü depremin yıkımı ve can kaybı karşısında dilim tutuldu ve harap oldum. Dünya, binlerce kurbana yardım etmek için elinden geleni yapmalıdır” paylaşımında bulundu.





İsrailli müzisyen Mark Eliyahu, Instagram’da Türkiye ve Suriye bayraklarına yer vererek, “Kalbim sizinle” mesajını paylaştı.

3 Grammy ödülü sahibi İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Yiğit Turhan’ın paylaşımına kişisel Instagram hesabında yer vererek, “Türkiye için üzgünüm. Depremden etkilenenlere sevgilerimi ve dualarımı yolluyorum” sözleriyle üzüntüsünü ifade etti.

Oscarlı oyuncu ve yönetmen Mark Ruffalo, Ahbab Derneği ile ilgili bir paylaşıma yer vererek, “Yardım etmek isterseniz, bu insanlar Türkiye’de arama kurtarma yapıyor” ifadelerini kullandı.





İsveçli gitar virtüözü Yngwie Malmsteen de Twitter hesabında, “Dualarım, depremden etkilenen Türk ve Suriye halkıyla” paylaşımında bulundu.

Fransız şarkıcı Anne-Marie David hislerini dile getirdi: “Türkiye’deki dostlarıma deprem için ne yapabilirim? Görüntülere baktıkça ağlıyorum. Türkiye unutmadığım, ikinci vatanım gibi... İstanbul Fransız Sefareti ile konuştum, mutlaka bir şeyler yapmalıyım.”

Rus piyanist Evgeny Grinko, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, depremden duyduğu üzüntüyü, “Başınız sağ olsun. Yaralılara geçmiş olsun. Kalbim sizinle” sözleriyle dile getirdi.

YEĞENLERİMİZ KURTARILDI

Mahir İpek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda depremde yeğenlerinin enkaz altında kaldığını duyurmuştu. Oyuncu, daha sonra iyi haberi hayranlarına bir paylaşımla sundu: “SAR arama kurtarma ekibi, yeğenlerimin tamamını kurtardı. Size ve siz gibi uğraşan çabalayan herkese sonsuz teşekkürler.”





KIZIMA ULAŞILAMADI

Orhan Aydın, depremin vurduğu kentlerden Hatay’da enkaz altında kalan kızı Eylem Şafak Aydın için yardım çağrısında bulundu: “Kızımın bulunduğu enkazda kazı yapılıyor. Henüz ulaşılamadı.”





İHTİYAÇ LİSTESİ

AFAD’A DESTEK

Emirkan, Meciyeköy’deki Trump Towers’ın girişinde AFAD’a teslim edilmek için kamyonlara yüklenen kolilerin yapımında yer aldı. Şarkıcı, en çok suya ihtiyaç olduğunu söyledi.

UYKU TULUMU ALDIK

Umut Kurt, Şişli’de yardım kolilerinin başındaydı. Kurt, o anları “Yardımlarınızı Şişli Belediyesi binasına iletebilirsiniz. İhtiyaçlar bitmiyor. Uyku tulumuna ihtiyaç var. Bulduklarımızı aldık. Tüm yardım eden arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürler” notuyla paylaştı.

PAKETLEMEYE YARDIM EDİN

Nagihan Karadere, Ataşehir’deki yardım kolilerini yapmaya destek oldu. Karadere, bu anları şu notla paylaştı: “Tüm Türkiye olarak tek yürek olma zamanı. Herkes, en yakınındaki yardım merkezlerine koşsun. Ciddi anlamda paketleme sıkıntısı yaşanıyor, insan gücüne ihtiyaç var.”