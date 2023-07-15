Tek tip beslenme sağlığa zararlı

Haberin Devamı

KARACİĞER yetmezliği ile gündeme gelen ve karaciğer nakli olması gerektiğini söyleyen oyuncu Ufuk Özkan, rolü için zayıflamak isterken sadece meyve ile beslendiğini açıkladı. 2011 yılında hayatını kaybeden Steve Jobs’ın da sadece meyve ile beslendiği geçen yıllarda gündeme gelmişti. Daha sonra Jobs’ın hayatını oynamak için hazırlanan Ashton Kutcher’ın de uzun süre meyve ile beslendiği ve sonrasında pankreas iltihabı yaşadığı medyaya yansıdı. Uzmanlara tek tip beslenmeyi ve sadece meyve ile beslenmeyi sorduk.

‘DENGE BOZULUYOR’

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Kadir Demir: “Tek tip beslenme mikrobiyata dediğimiz kalınbağırsakta bulunan ve bağışıklığımızı destekleyen faydalı bakterilerin dengesini bozuyor. Bu özellikle karaciğerde yağlanmayı getirebiliyor. Mısır şurubu dediğimiz yapay tatlandırıcı içinde fruktoz bulunuyor. Karaciğerde yatkınlığı artırıyor ve sirozun, karaciğer kanserinin yolu açılıyor. Karaciğer yağlanmasının tek sebebi bu değil elbette. Bir tek meyve tüketmek ile karaciğer sirozu olmaz. Mutlaka altta başka nedenler vardır. Hepatit B, Hepatit C, metabolik hastalık, şeker hastalığı, alkol, şişmanlık gibi etkenler olabilir.”

Haberin Devamı

‘KOLAY AMA ZARARLI’

Okan Üniversitesi Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Derya Fidan: “Tek tip beslenmede meyve kaynaklarını çok fazla tüketmek pankreası yoracağı için, kan şekeri yüksekliği, insülin direnci ve sonrasında da diyabeti getirebilir. Tek tip beslenme böbrek hastalığına da neden olabiliyor. Tek tip beslenme insanlara kolay geliyor ancak vücut metabolizmasına zarar verebilecek ve organ hasarı yaratabilecek, önerilmeyen bir beslenme türüdür. Önerimiz dengeli, planlanmış bir beslenme modeli. Ancak tek başına meyve tüketmek karaciğer zararına neden olmaz, altında yatan başka etkenler olabilir.”

‘İŞE YARAMAZ’

Hacettepe Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız: “Kısa süreli şok diyetlerin tamamı aslında kısa vadede kilo verdirmekle beraber sağlık açısından riskli. Hollywood’da popüler olan meyve veya meyve suyu diyeti ile hızlı kilo kaybı olabilir. Kilo kaybının nedeni, vücuttaki sıvı kaybı. Buna devam ettiğiniz zaman uzun vadede bir sonuç alamazsınız.”

Haberin Devamı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sait Gönen: “Bu meyve veya meyve suyu bazlı diyetler vücudun ihtiyaç duyduğu su miktarını karşılamadığı gibi su kaybı ve elektrolit dengesizliklerine yol açar.”