Tek izmarit 100 litre suyu kirletiyor

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Sağlık Bakanlığı’nın Dünya Tütünsüz Günü’nde verdiği bilgi şöyle: “Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünyada 1.3 milyar kişi tütün ürünü kullanıyor. Tütün ürünü kullananların yüzde 80’i, genellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşıyor. Bu ülkeler aynı zamanda tütün ürünü kullanımına bağlı hastalık ve ölüm yükünün de en yüksek olduğu ülkeler. Türkiye’de 15 yaş üzeri nüfusta tütün ürünü kullanmayanlar, toplumun yaklaşık yüzde 70’ini oluşturuyor. Tütün ürünü kullanmayanlar toplumun çoğunluğunu oluşturmasına rağmen, tütün ürünü kullanımının yaygınlığı ve görünürlüğü yüksek. Dünyada her gün 22 bin kişi bir yılda 8 milyondan fazla kişi tütün ürünü kullanımına bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor. Bu ölümlerin 7 milyondan fazlası doğrudan tütün kullanımının sonucu iken 1.2 milyondan fazla kişi de tütün ürünü kullandığı için değil, tütün ürünü dumanına maruz kaldığı için yaşamını yitiriyor. DSÖ’nün tahminlerine göre, dünyadaki çocukların yarısı tütün dumanıyla kirlenmiş havayı soluyor ve her yıl 65 bin çocuk pasif etkilenimin yol açtığı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor.

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KANSERLERİN EN ÖNEMLİ SEBEBİ

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de en yaygın kullanılan bağımlılık yapıcı madde olan tütün ürünleri, kanser, kalp damar hastalıkları, KOAH gibi pek çok önlenebilir hastalık ve erken ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer alıyor. Tütün ürünü kullanımı, akciğer kanseri başta olmak üzere ağız ve gırtlak, soluk borusu, yemek borusu, mide, bağırsak, karaciğer, pankreas, böbrek, mesane, erkeklerde prostat, kadınlarda meme, rahim ağzı kanseri gibi vücudun pek çok yerinde pek çok kansere sebep oluyor.

TÜTÜNE DEĞİL YİYECEĞE İHTİYAÇ VAR

Tütün endüstrisi, tütün yetiştiriciliği yoluyla küresel gıda krizine katkıda bulunuyor. DSÖ verilerine göre tütün ürünü kullanımına bağlı toplam ekonomik kayıp yıllık 1.4 trilyon dolar. Tütün ürünlerinin tüm zararlarına dikkat çekmek için Dünya Sağlık Örgütü 31 Mayıs tarihini ‘Dünya Tütünsüz Günü’ olarak ilan etti. DSÖ bu sene üye ülkelere ‘Tütüne değil yiyeceğe ihtiyacımız var’ temasıyla tütün tarımının ve tütün kullanımının çevreye, doğaya verdiği yıkıcı zararlarının ön plana çıkarılmasını önerdi.

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HER YIL 600 MİLYON AĞAÇ KESİLİYOR

Tütün yetiştiriciliği için ormanlar yok ediliyor (yılda 600 milyon adet ağaç kesiliyor ve 200 bin hektar toprağın zarar görmesine sebep oluyor) verimli tarım toprakları zarar görüyor. Her yıl, çoğunluğu plastik olan 2 milyon ton tütün ürünü ambalaj atığı oluşuyor ve bu atıklar çevreye zarar veriyor. Tütün üretimi pek çok tarım ürününden daha fazla su tüketimi gerektiriyor. Tek bir sigara tütününün yetiştirilmesi, üretimi, nakliyesi için yaklaşık 3.7 litre su kullanılıyor. Tütün endüstrisi dünyada her yıl yaklaşık 22 milyar ton yani 15 milyon olimpik yüzme havuzunun suyu kadar, su tüketimine sebep oluyor.”

EN YAYGIN ATIK SİGARA İZMARİTİ

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Sigara izmaritleri, dünya çapında en yaygın atılan atıktır, sahillerde ve su kenarlarında en sık toplanan çöptür. Her yıl dünyada 4.5 trilyon sigara izmariti atığı oluşuyor. Çoğunlukla sigara izmaritlerinden oluşan tütün ürünü atıkları su kaynaklarına karışmakta ve zarar veriyor. Tek bir sigara izmariti, ortalama 100 litre kadar suyu kirletiyor. Sigara izmaritlerinde bulunan pek çok tehlikeli kimyasal madde ve elektronik sigara atıkları sulara ve toprağa sızarak doğaya zarar veriyor. Söndürülmemiş sigara izmaritleri, orman yangınları başta olmak üzere pek çok yangın ve buna bağlı can kayıplarının önemli bir sebebi olmaya devam ediyor.