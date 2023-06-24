Tek hata yapmadan başardılar

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ŞAMPİYONLARIN öne çıkan ortak özellikleri düzenli çalışma ve disiplin. Şampiyon olmanın verdiği haklı gurur ve heyecanı yaşayan LGS 1’incileri arasında 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinden etkilenenler de vardı. Elazığ Hilalkent Şehit Süleyman Budak Ortaokulu mezunu olan ve hazırlık sürecinde depreme yakalanan şampiyon Buğlem Taştan, şöyle konuştu:

‘ANKARA’YI TERCİH EDECEĞİM’

“Stresli bir öğrenci olmama rağmen o sabah bir anda tüm stresim uçtu ve sınava çok rahat bir şekilde girdim. Öğretmenlerimden beni çok destekleyen birkaçı dışında bu şampiyonluğu pek bekleyen yoktu. Çünkü deneme ortalamalarım çok dalgalıydı. Okul hayali kurduğum bir hazırlık dönemim olmadı. Sadece İstanbul’da bir okul olmasını istiyordum ama en çok Galatasaray Lisesi ağır basıyordu. Ancak deprem her şeyi değiştirdi. Olası İstanbul depreminden dolayı bundan vazgeçtim. Öğretmenlerimle konuşarak Ankara Fen Lisesi’ni tercih etmeye karar verdim.”

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GÜNDE EN AZ 200 SORU

İskilip İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Cihat Akbal da şöyle konuştu: “Sınava gitmeden önce çok heyecanlıydım ama iyice hazırlanmıştım. Denemelerim başlarda iyi değildi. Hiç tam puan almamıştım. Son birkaç ay hocamın desteğiyle deneme çözmeyi artırdım ve günde en az 200 soru çözmeye başladım. Bu da hızlı bir şekilde performansımı artırdı. En zorlayan ders Türkçe oldu. Hayalim İstanbul’da okumak. Tercihlerde ilk olarak Kartal İmam Hatip Lisesi’ni tercih edeceğim.”

DEPREMZEDE MELEK DE ŞAMPİYON

- BU yıl 8 ildeki kampüslerinden toplam 1754 8’inci sınıf öğrencisi mezun eden Bilfen Okulları’nda İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’dan 23 şampiyon çıktı. Şampiyonlardan biri deprem felaketinin yaşandığı Hatay’ın İskenderun ilçesinden naklini İstanbul’a aldıran Melek Özer’di.

Melek Özer (Bilfen Ortaokulu Çamlıca Kampüsü): “Ağabeyim 2019 yılında düzenlenen LGS’de Türkiye 1’incisi oldu. Şu an Amerikan Robert Lisesi’nde okuyor. Aslında benim 4’üncü sınıftan beri idolüm o oldu. Karşımda ağabeyim gibi çok güzel bir örnek vardı ve ben de ona göre çalıştım, kendime hedef koydum.Depremden önce yani 8’inci sınıfın ilk döneminde telefonu bırakarak tuşlu telefona geçtim. Bu gerçekten bana çok fayda sağladı. Çünkü sosyal medya hazırlık aşamasında oldukça dikkat dağıtıyor. Deprem beni çok kötü etkiledi, birçok arkadaşımı kaybettim. Bu sebeple depremden sonraki 1 ay hiç ders çalışamadım. Ancak depremden sonra adaptasyon sağlamak ve yeniden sınav motivasyonumu kazanmak için arkadaşlarımla görüşmeye vakit ayırdım ve psikolojik destek aldım.Sınavdan önceki son 1 ay ise sadece deneme çözdüm.

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Şampiyon olmayı hiç beklemiyordum. Hatta sınavım beklediğimden kötü geçmişti. Şu an çok şaşkınım. Amerikan Robert Lisesi’ni tercih edeceğim.”

Melek Özer

SON AYLARDA GAZA BASMIŞTIM

Oğuz Alp Köse (Bahçeşehir Koleji Florya Kampüsü): “Sınavdan önce düşündüğüm kadar heyecanlı olmadım. Çok rahat bir sınavdı benim için. Hazırlık döneminde çok çalıştım ama denemelerde hiç bu puanı alamamıştım. Ama son aylarda o kadar çok gaza bastım ki sınava girerken emin gibiydim. Bundan sonrası için İstanbul Erkek, Galatasaray ve Kabataş Lisesi ilk tercihlerim olacak.Üniversiteye bakacağız daha karar vermedim.

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Oğuz Alp Köse

Asya Kozak (Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Kampüsü): “Sınav günü sene boyunca girdiğim denemelerden daha rahattım. Deneme gibi girdim, şampiyon olarak çıktım. Ben zaten bu başarıyı bekleyerek girdim. Çünkü bu yıl girdiğim sınavlarda 15 deneme tam puan almamla sonuçlandı. İki senedir hedefim İstanbul Erkek Lisesi’ydi. Mühendis olmak istiyorum.”

Asya Kozak

YORULSAM DA BIRAKMADIM

- Bahçeşehir Koleji de bu sene 58 birinci çıkardı.

Ekin Esma Ermiş: “Hazırlık sürecine 7’nci sınıfın ikinci döneminde başladım. Yorulduğum, sıkıldığım oldu ama hiç bırakmadım. İstanbul Erkek Lisesi’ni tercih edeceğim. Aklımda astrofizik var.”

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Can Özgül: “Bu yıl çok emek verip çalıştım. O mutluluk duygusunu anlatamam. Son iki üç hafta daha da çok çalıştım. İstanbul Erkek Lisesi’ni istiyorum. Fizik profesörü olmak istiyorum.”

Nehir Altınay: “Şampiyonluk hedefini sene başında koydum. İstanbul Erkek ya da Robert Kolej’i istiyorum. Fenerbahçe U14 takımında basketbolcuyum. Haftanın 6 günü idman yaparken LGS’ye de hazırlandım.”

Nehir Altınay - Ekin Esma Ermiş - Can Özgül

ÖZEL OKULLAR PAZARTESİDEN İTİBAREN TABAN PUAN AÇIKLAYACAK

- LGS puanı ile öğrenci alacak özel okullar, Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) tarafından yayınlanan resmi takvime göre 27 Haziran itibarıyla taban puanlarını açıklayacak. Ancak LGS sonuçlarının beklenenden erken açıklanması sebebiyle 26 Haziran pazar-tesi günü toplanacak sınav komisyonun ardından akşamüzeri özel okulların taban puanlarını kendi internet siteleri üzerinden açık-layabileceği belirtildi.