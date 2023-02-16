Tek doz tetanos aşısı yapılmalı

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Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 10 ili etkileyen depremler sonrası bölgede oluşabilecek hastalıklara karşı uyardı. Depremden kurtulanların çadırlarda veya konteynerlerde toplu yaşadığına dikkat çeken Prof. Dr. Yalçın, afetzedelerde grip, koronavirüs, difteri, kızamık, kabakulak, kolera, dizanteri, uyuz ve şarbon gibi hastalıklar görülebileceğini söyledi.

GÖNÜLLÜLER DAHİL

Depremzedelerin oluşabilecek hastalıklardan korunmaları için maske kullanımını artırmaları, el hijyenine dikkat etmeleri ve fiziksel teması azaltmaları gerektiğini belirten Yalçın, hem afetzedelerin hem bölgeye gidenlerin tetanos aşısı yaptırmaları gerektiğine işaret etti. Prof. Dr. Yalçın, deprem bölgesindekilerin yıkılan molozlara dokunması, demir çubuklara temas etmesi, çivi batması veya vücuda yabancı bir madde girmesi nedeniyle bulaşabilecek hastalıklara karşı dikkat etmesi gerektiğini belirterek, “Deprem bölgesindeki her yurttaşımızın sağlık muayenesiyle birlikte mutlaka 1 doz tetanos aşısını yaptırması gerekiyor. Çalışan gönüllüler de dahil” ifadelerini kullandı.(DHA)

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ENKAZ TOZU ‘KOAH’I TETİKLER

Enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü bölgelerde akciğer hastalığı sorunu gündeme geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, şu uyarıları yaptı: “Enkaz kaldırma ya da depremzedeleri kurtarma sırasında ortaya çıkan inşaat tozunun solunması bazı mantar enfeksiyonlarının akciğerde yerleşmesine neden olabilir. Özellikle kronik hastalığı olan, akciğer hastalığı olan kişilerde bu daha önem arz edebilir. O açıdan kronik bronşit, KOAH, astım ya da akciğer sertleşmesi gibi akciğer sorunları olan kişiler olabildiğince tozlu ortamlardan uzak durmalı. Çünkü soludukları tozlara bağlı olarak kalıcı mantar enfeksiyonları oluşabilir. Astım ya da KOAH ataklarına, alevlenmelere neden olabilir. Dikkatli olmak gerekiyor.” (DHA)