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Tek başına okey oynayan vatandaş artık yalnız değil... 'Onu bulup oyun oynayalım dedik'

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#Okey#Sivas#Kahvehane
Tek başına okey oynayan vatandaş artık yalnız değil... Onu bulup oyun oynayalım dedik
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2024 13:35

Sivas’ın Zara ilçesinde tek başına okey oynadığı anların görüntüsü sosyal medyada gündem olan Ahmet Doğan, artık hiç yalnız kalmıyor. Ahmet Doğan'la birlikte okey oynayan kişilerden Birkan Karakuş, Ramazan ayı bitene kadar Doğan ile okey oynayacaklarını ifade ederek, “Ahmet ağabeyi haberlerde gördük açıkçası biraz üzüldük. Dedik bulalım oyun oynayalım. Ramazan ayı bitene kadar bizimle” dedi.

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Sivas’ın Zara ilçesinde yaşayan Ahmet Doğan, okey oynamak için yeterli sayıyı bulamayınca ilginç bir çözüm yolu bulmuş, 4 ıstakayı da dolanarak tek başına okey oynamıştı. Okey oynadığı sırada diğer masada bulunanlar Doğan’ın o anlarını cep telefonu kamerasıyla kayda almıştı. Sosyal medyada paylaşılan ve ardından haber olan Doğan, artık yalnız kalmıyor. Doğan’ın yalnız okey oynadığını görenler Doğan’a okey masasında arkadaşlık yapıyor.

Tek başına okey oynayan vatandaş artık yalnız değil... Onu bulup oyun oynayalım dedik

"RAMAZAN AYI BİTENE KADAR BİZİMLE"

Birkan Karakuş, Ramazan ayı bitene kadar Doğan ile okey oynayacaklarını ifade ederek, “Ahmet ağabeyi haberlerde gördük açıkçası biraz üzüldük. Dedik bulalım oyun oynayalım. Ramazan ayı bitene kadar bizimle” dedi.

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Tek başına okey oynayan vatandaş artık yalnız değil... Onu bulup oyun oynayalım dedik

Doğan ise artık arkadaşlar ile okey oynadığını fakat rakiplerinin dişli olduğunu söyledi.

Tek başına okey oynayan vatandaş artık yalnız değil... Onu bulup oyun oynayalım dedik

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#Okey#Sivas#Kahvehane

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