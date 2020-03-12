‘Tedbirlerimiz virüsten güçlü'

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, koronavirüs için, “Türkiye inşallah bu sıkıntıyı herhangi bir kayıp vermeden atlatacaktır, temennimiz budur. Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir” dedi. Erdoğan, İdlib konusunda da “Verdiğimiz söze, karşı taraf da aynı hassasiyeti gösterdiği sürece, sonuna kadar bağlı kalırız. Ama karşımızdakiler sözlerini tutmazsa, bir öncekinden daha ağır şekilde üzerilerine gitmekten de kaçınmayız” mesajı verdi. Erdoğan, AK Parti grubunda özetle şunları söyledi:

HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALDIK

“Tüm dünyayı kasıp kavuran bu hastalığın ülkemize sirayet etmemesi için gereken her türlü önlemi vakitlice aldık. Ancak biz hangi tedbiri alırsak alalım yakın çevremizde bu kadar yaygınlaşmış bir virüsten tamamen korunmak maalesef mümkün olamadı. Ülkemizdeki vaka, Avrupa kaynaklı şimdilik tek bir örnekten ibarettir. Sağlık Bakanlığımız, diğer bakanlıklarımız ve kurumlarımızla işbirliği halinde gereken koruma tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamayı sürdürecek.

VATANDAŞLARIMIZDAN RİCAM

Vatandaşlarımızdan ricam sağlık personelinin bu konudaki ikazlarına harfiyen uymalarıdır. Bu virüsten korunmanın ilk şartı temizliktir. Temizliği imandan cüz sayan bir inancın mensupları sıfatıyla bu da milletimiz açısından işin en kolay tarafı olmalıdır. Biz de geçtiğimiz cuma gününden beri tokalaşmayı, kucaklaşmayı kesip uzaktan selamlaşma yöntemine geçerek bu çerçevede üzerimize düşenleri yerine getirmenin gayreti içindeyiz. Sadece Türkiye’de değil yurtdışında da.

ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ

Türkiye inşallah bu sıkıntıyı herhangi bir kayıp vermeden atlatacaktır. Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir. Her hastalık gibi bu virüse karşı da bireyler olarak göstereceğimiz dikkat ve alacağımız tedbirler en etkili korunma yöntemi olacaktır. Özellikle yaşlılarımızın ve bünyesi zayıf vatandaşlarımızın en azından bir müddet kalabalık yerlerden uzak durmaları gerekiyor. Milletimiz nice saldırıları, dertleri göğüslemeyi başarmıştır. Allah’ın izniyle bunun da üstesinden geleceğiz.

BAY KEMAL SENİ DE İDLİB’E GÖTÜREBİLİRİZ

Ateşkes kararının akabinde İdlib halkı, uzun bir aranın ardından ilk defa rahat nefes almıştır. Elbette henüz İdlib’de kalıcı bir çözüm bulunabilmiş değildir. Rejimin ve onunla birlikte çalışan mezhepçi milislerin ateşkese ne kadar bağlı kalacakları belirsizdir. Daha şimdiden ufak tefek de olsa ateşkes ihlalleri yaşanmaya başlanmıştır. Rusya tarafıyla, vardığımız anlaşmaya uygun şekilde bu gelişmeleri paylaşıyor ve tedbir alınmasını bekliyoruz. Biz verdiğimiz söze, karşı taraf da aynı hassasiyeti gösterdiği sürece, sonuna kadar bağlı kalırız. Ama karşımızdakiler sözlerini tutmazsa, bir öncekinden daha ağır şekilde üzerilerine gitmekten de kaçınmayız. Gözlem noktalarımıza yapılacak en küçük bir saldırıda, sadece karşılık vermekle kalmayacak, çok daha ağır mukabelede bulunacağız. 12 gözlem noktamızda şu an çalışmalarımızı yapıyoruz. Bay Kemal bunu da öğren, istersen seni de oraya götürebiliriz. Ama gidemez.

MOSKOVA POLEMİĞİ

Milletimizin birlik ve beraberlik iradesini, ülkemizin mücadele azmini kırmaya yönelik saldırıların koçbaşlığını CHP’nin başındaki zat yapmaktadır. Bu şahıs, dün yine, Moskova’daki görüşmemiz üzerinden, akılla ve izanla asla bağdaşmayacak değerlendirmelerde bulunmuş. Bu kişi, hayatında liderler düzeyinde uluslararası hiçbir toplantıya katılmamıştır. Böyle bir toplantıya nasıl girilir, nasıl çıkılır, nasıl oturulur, nasıl konuşulur, nasıl müzakere edilir, nasıl anlaşılır bilmiyor.

CHP kürsüsünden sorumsuzca konuşmakla devlet yönetimini birbirine karıştıran, sadece cahil değil aynı zamanda densiz bir zatla karşı karşıyayız. Yahu sen bir kaset kumpasıyla, bir CD kumpasıyla CHP’nin başına getirildin. Bu kişi, rejimin 34 şehit verdiğimiz saldırısını gerçekleştirdiği gece, ‘Esed’in askeri bizim askerleri koruyor’ diyebilecek kadar zıvanadan çıkabilmiştir. Kampanyaların hepsi de, açık bir beşinci kol faaliyetidir.

SINIRLARIMIZ AÇIK KALACAK

Göçmenleri iç çamaşırlarına kadar soyup, üzerilerindeki tüm paraya, telefonlarına, pasaportlarına el koyduktan sonra, döverek geri göndererek insanlık suçu işleyen Yunanistan’a, maalesef kimse ses çıkarmıyor.

Türkiye’nin serbest dolaşım fasıllarının açılması, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, mali yardım dahil tüm beklentileri somut olarak karşılanana kadar sınırlarımızdaki mevcut uygulamayı sürdüreceğiz.”

NAZİ BENZETMESİ

GRUP toplantısında Edirne sınırında Yunanistan’ın mültecilere muamelesini gösteren bir video izleten Erdoğan, “Nazilerin yaptıklarıyla, Yunanistan sınırındaki görüntüler arasında hiçbir fark yoktur. Onlar ne yaptıysa Nazi kamplarında, Yunanlılar da Batı’nın adeta maaşlı memurları olarak... Öldürdükleri de var. Bunlar Batı’nın ücretli lejyonerleridir. Brüksel seyahatinde, ‘Arzu ederseniz iPad’i getirelim bunu gösterelim’ dedik. Arkadaşlarımız iPad’leri içeri sokamadılar” dedi.

İYİ PARTİ’DEN AK PARTİ’YE GEÇTİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM grup toplantısında İYİ Parti’den istifa ederek AK Parti’ye geçen Antalya milletvekili Tuba Vural Çolak’a rozet taktı. Çolak, kürsüde kısa bir konuşma yaptı. Partilerinden istifa eden bazı belediye başkanları da dün AK Parti’ye katıldı. Bolu Dörtdivan bağımsız Belediye Başkanı Hamza Efe, BBP’den istifa eden Ağrı Tutak Belediye Başkanı Bülent Duru, Saadet Partisi’nden istifa eden Ağrı Dedeli Belediye Başkanı Reşit Kıvanç, Saadet Partisi’nden istifa eden Muş Karaağaçlı Belediye Başkanı Suphi Özbayam ve İYİ Parti’den istifa eden Muş Sarıpınar Belediye Başkanı Gıyasettin Kaya’ya Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rozet takıldı. (Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)

ERDOĞAN’DAN YENİ PARTİ MESAJI: KURULAN HER YENİ OLUŞUM AK PARTİ’YE İHTİYACI GÖSTERİYOR

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda özetle şunları söyledi: “Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını gerçekleştirme şerefi bu kadrolara aittir. Ülkemizde hâlâ istikbalimiz için hayaller kurabilme ve bunu hayata geçirebilme kapasitesine sahip tek parti AK Parti’dir. Dikkat ederseniz yeni diye ortaya sürülen her sözde oluşum, sadece AK Parti’ye olan ihtiyacı teyit ediyor, onun ötesinde bir işe yaramıyor. Davası inancı olmayanın sonu her zaman hüsran olmaya mahkûmdur. Bunların hiçbiri bizi zerre kadar ilgilendirmiyor. Aynı ekiplerle yola devam edelim, yok böyle bir şey istemiyoruz. AK Parti sürekli hücrelerini yenileyen bir parti. Mevcut kadroları tasfiye edelim. Böyle bir şeyin de gayreti içinde değiliz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında TBMM grup toplantısında hiç kimseyle el sıkışmadı. Erdoğan, elini göğsünün sol tarafına götürerek selamlaştı.