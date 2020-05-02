Tedavi yöntemimiz kâbusun önüne geçti

Türkiye Bilimler Akademisi’nin 19 bilim insanın katkısıyla hazırlanan pandemi raporu Cumhurbaşkanlığı’na da sunuldu. Raporda, Türkiye’de görülen ilk COVID-19 vakalarında daha önce pandemiyle mücadele süreci yaşayan Çin’in birikimi ve tedavi protokol deneyimlerinin dikkate alındığı vurgulandı. Salgının ilk 1-2 hafta sonrasında Türkiye’nin, kendi klinik gözlem ve tecrübelerine dayanarak kendi tedavi kurallarını geliştirdiğine dikkat çekilen raporda “Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu önerileri çerçevesinde gelişmelere göre algoritmada güncelleme önerileri yer aldı. Ülkemizde dünyadaki diğer uygulamalardan farklı, ayrışık ve etkili bir tedavi protokolü şekillendirildi” denildi.

Türkiye’de salgının büyüme hızının 24 Nisan’da negatif bölgeye geçtiğine dikkat çekilen raporda şu tespitlere yer verildi:

“Türkiye’de hidroksiklorokin tedavisine hastalığın çok erken döneminde başlanıldı. Sağlık Bakanlığı erken davranarak yeterince ilaç stoklaması gerçekleştirdi. Favipiravir tedavisine hastalık iyice ağırlaşmadan yoğun bakım ihtiyacı ortaya çıkmadan başlanıldı. Yoğun bakımda tedavi gören hastalarda erken entübasyondan vazgeçildi. Bunun yerine sürekli pozitif basınçlı hava yolu tekniğine geçildi. Böylece invaziv ventilasyonun oluşturma riski olan akciğer hasarları da önlenmiş oldu.”