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Tebrik ziyareti

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#Davut Gül#Yerel Seçim#Ekrem İmamoğlu
Tebrik ziyareti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2024 07:00

İstanbul Valisi Davut Gül, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından ikinci dönemine başlamadan önce kendisini ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na dün iadeiziyarette bulundu.

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İmamoğlu’nu, Saraçhane’deki başkanlık makamında ziyaret eden Gül, tebrik edip başarılar diledi. İBB Özel Defteri’ne de yazan Vali Gül’ü, İmamoğlu makam aracına kadar uğurladı. 

Vali Gül, 20 dakika süren ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada İstanbul’da, Türkiye’nin her tarafında olduğu gibi demokratik ortamda bir seçim yaşandığını belirtip “İnşallah önümüzdeki 5 yıl içerisinde İstanbulumuza, Türkiyemize birlikte en iyi hizmeti vermiş olacağız. Ben bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum” dedi. İmamoğlu da “Bu 5 yıl hepimize hayırlı uğurlu olsun” ifadesini kullandı. 

 

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#Davut Gül#Yerel Seçim#Ekrem İmamoğlu

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