Tebrik ziyareti

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İmamoğlu’nu, Saraçhane’deki başkanlık makamında ziyaret eden Gül, tebrik edip başarılar diledi. İBB Özel Defteri’ne de yazan Vali Gül’ü, İmamoğlu makam aracına kadar uğurladı.

Vali Gül, 20 dakika süren ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada İstanbul’da, Türkiye’nin her tarafında olduğu gibi demokratik ortamda bir seçim yaşandığını belirtip “İnşallah önümüzdeki 5 yıl içerisinde İstanbulumuza, Türkiyemize birlikte en iyi hizmeti vermiş olacağız. Ben bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum” dedi. İmamoğlu da “Bu 5 yıl hepimize hayırlı uğurlu olsun” ifadesini kullandı.