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TDP'nin CHP'ye katılacağı tarih netleşti

Güncelleme Tarihi:

#TDP#CHP#Mustafa Sarıgül
TDPnin CHPye katılacağı tarih netleşti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 14:10

CHP listelerinden Erzincan Milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül'ün partisi TDP'nin CHP'ye katılma tarihi netleşti.

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TDP Genel Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, geçtiğimiz hafta Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklamış ve TDP'nin CHP'ye katılacağını ilan etmişti. TDP'nin CHP'ye katılacağı tarih netleşti.

Konuya ilişkin detayları CNN TÜRK muhabiri Melike Görür aktardı:

CHP listelerinden Erzincan milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül'ün partisi TDP'nin CHP'ye katılım süreci başladı. O tarih 23 Haziran Cuma günü olması bekleniyor. Yapılan kongrede parti kendini feshedecek ve CHP'ye katılma süreci de tamamlanacak. Mustafa Sarıgül, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada "Özgürlükler adına önemli bir gün. Ülkemizin sıkıntıda olduğu bu dönemde parti çıkarlarını düşünemeyiz. Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edeceğiz" demişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TDP#CHP#Mustafa Sarıgül

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