Haberin Devamı

TDP Genel Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, geçtiğimiz hafta Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklamış ve TDP'nin CHP'ye katılacağını ilan etmişti. TDP'nin CHP'ye katılacağı tarih netleşti.

Konuya ilişkin detayları CNN TÜRK muhabiri Melike Görür aktardı:

CHP listelerinden Erzincan milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül'ün partisi TDP'nin CHP'ye katılım süreci başladı. O tarih 23 Haziran Cuma günü olması bekleniyor. Yapılan kongrede parti kendini feshedecek ve CHP'ye katılma süreci de tamamlanacak. Mustafa Sarıgül, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada "Özgürlükler adına önemli bir gün. Ülkemizin sıkıntıda olduğu bu dönemde parti çıkarlarını düşünemeyiz. Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edeceğiz" demişti.