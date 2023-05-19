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TCG Anadolu ilk tatbikatına çıkıyor

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#TCG Anadolu#Deniz Kuvvetleri#DENİZKURDU-I
TCG Anadolu ilk tatbikatına çıkıyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 07:00

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın son üyesi TCG Anadolu, DENİZKURDU-I tatbikatı çerçevesinde ilk gövde gösterisine hazırlanıyor.

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İstanbul ve İzmir Limanları’nda ziyaretçiler için demir atan TCG Anadolu bu sefer ilk tatbikatıyla nefesleri kesecek. Her yıl fiili olarak icra edilen tatbikat bu yıl 1-4 Haziran ve 6-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tatbikatta TCG Anadolu’nun yanı sıra 107 suüstü gemisi, 9 denizaltı, 56 hava unsuru, amfibi deniz piyade birlikleri, SAT-SAS timleri ve kıyı birlikleri de katılım gösterecek. Ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan taarruz, genel maksat ve ağır yük helikopterleri katılacak. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan ise taarruz, genel maksat, ihbar ve kontrol, hedef çekme ve elektronik test uçakları faaliyet gösterecek.

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#TCG Anadolu#Deniz Kuvvetleri#DENİZKURDU-I

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