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TCDD'nin vagonları depremzedelere ev oldu

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#Vagon#TCDD#Deprem
TCDDnin vagonları depremzedelere ev oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2023 10:36

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) tren garında bekletilen vagonlarına depremzedeler yerleştirildi.

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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde can kaybı 20 bini geçerken, binlerce bina yerle bir oldu. Binlerce kişi enkaz altında kaldı, arama-kurtarma ekipleri ise bölgede aralıksız çalışıyor. TCDD'nin de depremin vurduğu kentlerden Malatya'da tren garında bekletilen vagonları, depremzedelere açıldı. Vagonlara yerleştirilen TCDD personeli ile depremzedelerin sayısı, 1700'ü buldu.

TCDDnin vagonları depremzedelere ev oldu



Depremin ilk anından itibaren vagonları ev olarak kullanmaya başladıklarını belirten Türk İş İl Temsilcisi ve Demiryol İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Hikmet Kazgan, "İlk gün her vagonda 30 kişi, ikinci gün 20 kaldı. Şimdi bu sayı düştü. Tabii bunlar, akrabalar. Personelimizin göreve gittiğinde, barındığı vagonlar bunlar. İçerisinde buzdolabından lavabosuna kadar her şey bulunmakta İnsanların barınabileceği ideal bir yer. Ayrıca otobüs ve kompartıman şeklindeki vagonlar da halkımıza hizmet veriyor. Buradaki halkımızın yiyecek ihtiyacı da karşılanıyor. Son teknoloji ile yapılan vagonlar. Aldığımız duyumlara göre, Ankara 2 bölgeden İzmir 3 bölgeden vatandaşlarımız ve personelin barınabileceği yeni vagonlar da yola çıktı" dedi.

'MALATYA'NIN YÜZDE 50'Sİ GİTTİ SAYILIR'

Depremzede Üzeyir Tepe ise "Allah, devletimizden razı olsun. Şimdilik yerimiz iyi, sıcak. Deprem anında ilk saatler evdeydik. İkincisinde de dışarıdaydık. İkincisi, birincisinden daha şiddetli oldu. Tabii ki korktuk. Zaten can kayıplarının çoğu ilk depremde oldu. İkincisinde halk hep dışardaydı. Malatya'nın yüzde 50 gitti sayılır" diye konuştu. 

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#Vagon#TCDD#Deprem

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