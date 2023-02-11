TCDD'nin vagonları depremzedelere ev oldu

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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde can kaybı 20 bini geçerken, binlerce bina yerle bir oldu. Binlerce kişi enkaz altında kaldı, arama-kurtarma ekipleri ise bölgede aralıksız çalışıyor. TCDD'nin de depremin vurduğu kentlerden Malatya'da tren garında bekletilen vagonları, depremzedelere açıldı. Vagonlara yerleştirilen TCDD personeli ile depremzedelerin sayısı, 1700'ü buldu.