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TCDD: 6 bin depremzede vagon ve garlarda misafir edildi

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#TCDD#Deprem#Tren
TCDD: 6 bin depremzede vagon ve garlarda misafir edildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 16:13

TÜRKİYE Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, deprem bölgesinden geçen 1275 kilometre demir yolu hattının 1167 kilometresinin trafiğe açıldığını, 6 bin kişinin vagon ve garlarda misafir edildiğini duyurdu.

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TCDD Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Deprem bölgemizdeki illerden geçen ve depremden etkilenen 1275 kilometre demir yolu hattının 1167 kilometresinde çalışmalar tamamlanarak trafiğe açıldı. İslahiye-Fevzipaşa, Köprüağzı-Kahramanmaraş, Suçatı-Gölbaşı hatlarındaki 108 kilometresinde çalışmalar devam ediyor" denildi.

Depremden etkilenenler için sağlanan imkanlara ilişkin, "Gaziantep'te yer alan Gaziray şantiyesinde 200 kişi, Mersin-Adana-Gaziantep Hızlı Tren Projesi kapsamında yer alan Nurdağı şantiyesinde 500 kişi, Toprakkale şantiyesinde 150 kişi için yemek ve konaklama imkanı sağlanmaktadır. Afet bölgesine 17 vagon iş makinesi, 215 vagon insani yardım malzemesi, 284 vagon ile 573 adet yaşam konteyneri, 96 vagon ile 101 konteyner ısıtıcı, battaniye, jeneratör, 30 vagon kömür, 5 vagon 12 adet seyyar WC, 5 ısıtma jeneratör vagonu, 24 barınma amaçlı vagon, 30 servis vagonu, toplamda 706 vagon ile depremzedelere yardım ulaştırıldı. 6 bin vatandaşımız vagon ve garlarda misafir ediliyor. TCDD tarafından temin edilen 9 tekli WC, 3 çiftli WC, 4 altılı WC, 1 üçlü WC/üçlü banyo ve 3 üçlü WC olmak üzere, toplam 51 tuvalet ve 3 banyo Adıyaman'a gönderildi" açıklaması yapıldı.

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Afet bölgesine gönderilen toplam 399 vagon ile 84 sefer, dizel ve elektrikli Tren setleri ile 222 sefer, YHT setler ile 26 sefer olmak üzere toplam 332 sefer düzenlendiği; afetten etkilenen 58 bin 356 kişinin tahliye edildiği kaydedildi.

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#TCDD#Deprem#Tren

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