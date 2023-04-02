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TBMM'nin 27'nci dönem 6'ncı yasama yılı sona eriyor

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#Türkiye Büyük Millet Meclisi#Ankara#Yasama
TBMMnin 27nci dönem 6ncı yasama yılı sona eriyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2023 11:37

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 27'nci dönem 6'ncı yasama yılı faaliyetleri, bu hafta yapılacak çalışmaların ardından tamamlanacak.

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TBMM'nin 27'nci dönem faaliyetlerinde sona gelindi. İlk kez 6 yasama yılının tamamlandığı 27'nci dönemin son haftasında; pazartesi günü Genel Kurul'da organize sanayi bölgelerine (OSB) ilişkin yasa teklifi görüşülecek. Teklifle, OSB'lerde yapılacak sanayi yatırımlarının hızlandırılması için öncelikle OSB planlama, kuruluş ve kamulaştırma süreçlerinin hızlandırılmasına ilişkin düzenlemeler öngörüldü.

AMASRA MADEN KAZASI RAPORU GÖRÜŞÜLECEK

Genel Kurul'da ayrıca Bartın'ın Amasra ilçesinde 42 madencinin hayatını kaybettiği maden kazasını araştırmak üzere kurulan komisyonun raporu görüşülecek. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Kişisel Verilerin Koruması Kurulu'nda (KVKK) boş olan üyelikler için seçim yapılacak. Deprem Araştırma Komisyonu da salı gününden itibaren haftalık planına göre mesai yapacak.

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#Türkiye Büyük Millet Meclisi#Ankara#Yasama

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