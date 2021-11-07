TBMM’den önce mahkemeler ‘gazilik unvanı’ verdi

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20 bin asker ve polis, söz konusu teklifin yasallaşmasını beklerken, benzer iddialarla açılan davalarına idari mahkemeler, terörle mücadele sırasında yaralanan asker ve polislerin vazife malulü sayılmasına hükmetti. Erdoğan Yöngel, Mevlüt Sinanoğlu ve Mustafa Altınörs, SGK’nın malullüklerini reddetmesi üzerine idare mahkemelerine açtıkları davaları kazanıp yargı kararıyla gazi oldu. Avukat İsmail Kılıç, “Tanzim edilen bu hükümler aynı durumda olan kişiler açısından hem emsal hem de birer umut kaynağıdır” dedi.