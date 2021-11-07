TBMM’den önce mahkemeler ‘gazilik unvanı’ verdi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Prof. Dr. İsmail Balık: COVID ilacı Türkiye’de de deneniyorProf. Dr. İsmail Balık: COVID ilacı Türkiye’de de deneniyor#Koronavirüs İlacı
Cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklanmıştı Ünlü avukatın trajik sonu'Cinsel saldırı' suçlamasıyla tutuklanmıştı! Ünlü avukatın trajik sonu#Orçun Çetinkaya
Beşiktaş-Trabzonspor maçında gerginlik Polis müdahalesi sonrası taraftarlar...Beşiktaş-Trabzonspor maçında gerginlik! Polis müdahalesi sonrası taraftarlar...#Beşiktaş
Baştan sona kadar Lütfü Türkkan olayıBaştan sona kadar Lütfü Türkkan olayı#Lütfü Türkkan
Salgının seyri iki hap ile değişecek: Molnupiravir ve PaxlovidSalgının seyri iki hap ile değişecek: Molnupiravir ve Paxlovid#Koronavirüs İlacı
Irak Başbakanı Kazıminin evine drone ile saldırı İlk açıklama geldiIrak Başbakanı Kazımi'nin evine drone ile saldırı! İlk açıklama geldi#Irak
Uyuşturucu parasını böyle aklamışlar Zehir A.Ş.Uyuşturucu parasını böyle aklamışlar! Zehir A.Ş.#Uyuşturucu
Doğal alanda ‘kaçak avı’Doğal alanda ‘kaçak avı’#Doğal Alan
Adayım’ dersem ittifak dağılır"Adayım’ dersem ittifak dağılır"#Kemal Kılıçdaroğlu
Sınıra ‘göçmen’ ziyareti Sınıra ‘göçmen’ ziyareti#Göç Sorunu
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşüyorMeteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşüyor#Meteoroloji
Trabzonspor, Beşiktaşı 90+6da yıktıTrabzonspor, Beşiktaş'ı 90+6'da yıktı#Süper Lig
Kovid-19da son gelişmeler... Bakan Kocadan aşının önemine vurguKovid-19'da son gelişmeler... Bakan Koca'dan aşının önemine vurgu#Koronavirüs
Durdurduğu araca kurşun yağdırdı, 4 kişi hayatını kaybettiDurdurduğu araca kurşun yağdırdı, 4 kişi hayatını kaybetti#Boşanma Davası
Cumhurbaşkanı Erdoğan tedavisini üstlenmişti... Tahanın hayali gerçek olduCumhurbaşkanı Erdoğan tedavisini üstlenmişti... Taha'nın hayali gerçek oldu#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
HABERLERGündem Haberleri

TBMM’den önce mahkemeler ‘gazilik unvanı’ verdi

#Gazilik#TBMM#Mahkeme
TBMM’den önce mahkemeler ‘gazilik unvanı’ verdi

Terörle mücadele sırasında yaralanan ancak yaralanma oranları belli bir seviyenin altında kaldığı için gazi sayılmayanlar için kanun teklifi verildi. Ancak teklif henüz yasallaşmadı.

Haberin Devamı

20 bin asker ve polis, söz konusu teklifin yasallaşmasını beklerken, benzer iddialarla açılan davalarına idari mahkemeler, terörle mücadele sırasında yaralanan asker ve polislerin vazife malulü sayılmasına hükmetti. Erdoğan Yöngel, Mevlüt Sinanoğlu ve Mustafa Altınörs, SGK’nın malullüklerini reddetmesi üzerine idare mahkemelerine açtıkları davaları kazanıp yargı kararıyla gazi oldu. Avukat İsmail Kılıç, “Tanzim edilen bu hükümler aynı durumda olan kişiler açısından hem emsal hem de birer umut kaynağıdır” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gazilik#TBMM#Mahkeme

BAKMADAN GEÇME!

Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

#Asgari Ücret
Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı İnanmayı reddediyorum, reddediyorum

Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı! 'İnanmayı reddediyorum, reddediyorum'

#Neymar
Ferhan Şensoy, Peranın yüzünü gösterdi

Ferhan Şensoy, Pera'nın yüzünü gösterdi

#Ferhan Şensoy