TBMM’den AYM’ye ‘Berberoğlu’ cevabı

TBMM’den gönderilen yazıda, kararda yer alan, “AYM’nin kararı ve tespit edilen ihlallerin ortadan kaldırılması ve kararın gereğinin yerine getirilmesi yalnızca ilgili derece mahkemelerinin değil, başta TBMM olmak üzere kamu gücünü kullanan diğer organların da görevidir” cümlesi ile kastedilenin ne olduğu ve kararın TBMM’ye ayrıca gönderilmesinin sebebinin anlaşılamadığı vurgulandı. Kararın TBMM’ye gönderilmesi ile hangi somut neticenin elde edilmek istendiği ve bununla beklenilenin ne olduğuna açıklık getirilerek, kararın tavzih edilmesi istendi. Hüküm kısmında yer alan ‘TBMM’ ibaresinin de çıkarılarak maddi hatanın düzeltilmesi talep edildi.