TBMM’deki siyasi partiler Yassıada yargılamalarını geçersiz kıldı, utancın son izi de oybirliğiyle silindi

Yassıada’da yapılan çalışmalardan sonra geçtiğimiz ay açılışı yapılarak ‘Yaslı Ada’dan ‘Demokrasi Adası’na dönüştürülmesinin ardından yine bu adada alınan ve Başbakan Adnan Menderes ile çalışma arkadaşları Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın idamlarıyla sonuçlanan yargılamaları geçersiz hale getiren yasa önceki gece Meclis’te, örneğine ender rastlanan bir şekilde oybirliğiyle kabul edildi. İlk imzacısı TBMM Başkanı Mustafa Şentop olan ve AK Parti ile MHP’lilerin imzalarıyla Meclis’e sunulan teklif, CHP, İYİ Parti, MHP ve HDP’nin de desteğiyle, amcası Sadi Bilgiç de Yassıada’da yargılanan AK Partili Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç’in yönettiği oturumda yasalaştı.

AK PARTİ’DEN TEŞEKKÜR

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de, “Bugün 60 yıl geçmiş, bir yarayı ancak bizler toparlayabiliyoruz. Tam mümkün değil belki ama yapılabilecekleri tüketmek istiyoruz” dedi ve destek veren CHP, İYİ Parti, MHP ve HDP’ye teşekkür etti.

İMZA KOYMAK İSTERDİK

Muhalefetten yasaya ilişkin iktidara gelen en önemli eleştirilerden biri, teklif metninin neden kendilerinin de imzasına açılmadığı yönünde oldu. CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu, “Mademki bütün partiler, başta CHP olmak üzere bu teklifi destekliyor, o zaman bütün partilerin imzasına açılmalıydı” derken, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli de “Bu kanun teklifine başta DP Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal olmak üzere bütün partilerin imzalarına açmanızı beklerdik. DP Bursa Milletvekili merhum Agah Erozan Bey’in oğlu İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Erozan Bey imza atmak isterdi. DP Erzurum Milletvekili Profesör Rıfkı Salim Burçak ve Konya Milletvekili Sıtkı Salim Burçak gibi 2 değerli aile büyüğüne sahip olan bendeniz de imza atmak isterdim” dedi.

DAMGA VURAN SÖZLER

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın, kendisi de 27 Mayıs darbesine katılan merhum liderleri Alparslan Türkeş ile ilgili Yassıada anısı damga vurdu. Darbenin ardından 14’ler grubu olarak darbecilerden ayrılan ve bu nedenle yurtdışına gönderilen Türkeş’in, darbenin lideri Cemal Gürsel’e gönderdiği mektupla idamlara karşı çıktığını anlatan Yıldız şöyle dedi:

“Aslında, 14’lerin asıl amacı, başta Alparslan Türkeş Bey olmak üzere Başbakanı, Cumhurbaşkanını, bakanları ve DP’nin ileri gelenlerini yargılamaktan ziyade siyasi sürgün olarak İsviçre’ye göndermekti. Ancak istedikleri yapılmamıştır.”

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: ‘KATLİAM REJİMİNE KARŞI MİLLETİN SABIRLI ZAFERİ’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren teklifin yasalaşmasına ilişkin, “Gelinen nokta, aziz milletimizin ‘Yassıada katliam rejimi’ne karşı verdiği güçlü ve sabırlı mücadelenin zaferidir” değerlendirmesinde bulundu. Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde siyasi hayatı demokrasi ve meşruiyet temeline oturtma hamlelerinin kesintisiz devam ettiğini bildirdi ve şunları kaydetti: “Bir katliam rejimi olan ‘Yassıada rejimi’nin tüm sembolleri yok hükmünde sayılmaya devam ediliyor. Türk demokrasi tarihine kara leke olarak geçen, milletimizin vicdanında derin yaralar açan Yassıada Kararları’nı ‘yok hükmünde’ sayan kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Yüce Meclis ‘katliam rejimi’ni mahkum eden güçlü bir karara imza attı. Gazi Meclis’imiz aldığı tarihi kararla ‘Yassıada katliam rejimi’ni hukuksal ve siyasal olarak tamamen yok etti. Gazi Meclis’imizin değerli milletvekilleri dünya demokrasi tarihine geçen bir örnek ortaya koydular.”

AMCA BİLGİÇ YASSIADA’DA YARGILANMIŞTI

Yassıada yasasına ilişkin teklifin altında Meclis Başkanı Mustafa Şentop’tan sonra Meclis Başkanvekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç’in imzası vardı. Süreyya Sadi Bilgiç

Siyasette “Koca Reis” lakaplı Sadettin Bilgiç’in oğlu olan Süreyya Sadi Bilgiç’in amcası Said Bilgiç, DP milletvekili olarak Yassıada’da yargılanmıştı. İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan da Yassıada düzenlemesinden doğrudan etkilenen isimlerden biri. Babası Demokrat Parti’nin ünlü isimlerinden Agah Erozan, Yassıada’da idama mahkûm edilenler arasındaydı. Oğlu Ahmet Kamil Erozan, Meclis’te babasını idama çarptıran Yassıada mahkemeleri hakkında oy kullandı.

YASSIADA YASASINDA İLGİNÇ TARTIŞMA

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi tasarı görüşülürken, “Cumhurbaşkanlığının yürürlükte olmadığını kabul ettiği bir düzenlemeyi burada yürürlükten kaldıran bir düzenlemeyi hukuken yanlış buluyorum” dedi. Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya ise konuyu uzmanlarla müzakere ettiklerini belirterek, “Kaldırıldığına dair hiçbir yazılı hüküm yok” dedi.

Özkaya, yasanın görüşmeleri sırasında yargılamalar öncesinde vefat edenlerin durumunun hatırlatılması üzerine, “Konu, Komisyon çalışması sırasında dikkate alındı ve Yüksek Soruşturma Kurulu’nun gözaltı gibi işlem yaptıklarının hepsi de bu kanundan yararlanacaklar” dedi.

KOMİSYON KURULUP ZARARLAR SAPTANACAK

Yüksek Soruşturma Kurulu ile Yüksek Adalet Divanı tarafından haklarında soruşturma ve kovuşturma yürütülenlerin uğradıkları manevi zararlar, hazine tarafından karşılanacak. Bu kişilerin mal varlığı değerlerinin müsadere edilmesinden kaynaklanan maddi zararları da giderilecek. Zararlarının karşılanması istemiyle yapılacak başvuruları için Cumhurbaşkanı tarafından bir komisyon kurulacak. Maddi zararların karşılanması talepleri karara bağlanırken uğranıldığı kesin olan ancak aradan geçen zaman sebebiyle tutar yönünden tespiti teknik olarak mümkün olmayan zararlar açısından hakkaniyete uygun bir miktarın ödenmesine karar verilecek.

ŞENTOP TWİTTER’DAN TEŞEKKÜR ETTİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ilk imzacısı olduğu teklifin yasalaşması üzerine Twitter’dan yayınladığı teşekkür mesajında, “Bugün Meclisimiz, millet vicdanının sesi olarak, Yassıada’daki sözde mahkemenin hukuk alemindeki varlığını ortadan kaldırmıştır” dedi. TBMM’nin, millet hafızasında derin izler bırakan bir karanlık girişimi ve bunların dayandırıldığı sözde kanuni düzenlemeleri yok sayarak, darbeyi ve bu zihniyeti, tarih önünde ve millet vicdanında mahkum ettiğini vurguladı.

AYDIN MENDERES’İN EŞİ ÜMRAN MENDERES: KARARLA YÜREĞİMİZE SU SERPİLDİ

◊ Merhum Başbakan Adnan Menderes’in gelini Ümran Menderes, Yassıada Teklifi’nin TBMM Genel Kurulu’nda oybirliği ile kabul edilmesini “Ülkemize yakışmıyordu ama dün Meclisimiz demokrasi dersi vermiş oldu hep birlikte. Yüreğimize su serpildi” diye değerlendirdi. Menderes Hürriyet’e şunları söyledi: “Üzerinden 60 yıl geçti ama en azından yok sayılmadı. Bu karar bize huzur verdi. Keşke eşim Aydın da (Menderes) bunu görmüş olsaydı. Çok büyük yanlıştı, kanunsuzluğa, hukuksuzluğa kurban gittiler. Düzmece bir mahkeme, sonu başından belliydi. Ülkemize yakışmıyordu ama dün Meclisimiz demokrasi dersi vermiş oldu hep birlikte. Gerçekten sağolsunlar, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yüreğimize su serpildi, rahatladım gerçekten. Ailenin yaşadığı acılar çok büyük. Aydın da çok emek verdi. Merhum Turgut Özal sayesinde devlet töreni oldu, anıt mezar yapıldı ama bu kararla da çok rahatladık.” (◊ Rifat BAŞARAN / ANKARA)

‘ZULÜM PAYİDAR KALMAYACAK’

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında, sel felaketlerinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi. Mustafa Destici, Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasına ilişkin, “27 Mayıs’ın neden olduğu haksızlıkların ve mağduriyetlerin giderilmesi ile ilgili yapılan çalışmayı kaybedilenlerin geri gelmeyeceği ve çok geç kalındığını belirterek destekliyoruz. Bu düzenlemeye sadece bir ‘hakkın teslimi’ olarak bakmıyor, ‘zulmün payidar kalmayacağının tescili’ olması hasebiyle de önemli ve değerli görüyoruz” değerlendirmesini yaptı.