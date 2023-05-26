TBMM'de milletvekilleri kayıtları devam ediyor

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Meclis Şeref Holü'nde, 28'inci dönem milletvekili genel seçimlerinin ardından seçilen isimlerin kayıt işlemleri bugün de devam etti. Mazbatasını alan isimlerden İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, CHP Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, AK Parti Ankara milletvekilleri Osman Gökçek ve Zeynep Yıldız, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Hamşıoğlu, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal kayıt işlemlerini tamamladı.

'KILIÇDAROĞLU'NUN SEÇİLECEĞİNE İNANIYORUZ'

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanı seçiminin 2'nci turuna ilişkin, "İnşallah pazar günü 13'üncü cumhurbaşkanı olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçileceğine inanıyoruz. Çünkü sandığa gitmeyen, geçersiz oylar da dahil olmak üzere, insanlarımızda bu anlamda bir hareketlilik olduğunu görüyoruz. Milletimizin ferasetine de sonuna kadar inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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'EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİNE ÇALIŞACAĞIZ'

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, sokakta gördüğü eksikleri Meclis'e taşıyacağını belirterek, "Ben sürekli sokakta olan birisiyim. Ya beni pazarlarda görürsünüz, ya taksi duraklarında ya da vatandaşın içinde görürsünüz. Tabi bu gezdiğimiz süre içerisinde eksiklikleri, sıkıntıları hepsini dinliyoruz. Bunların hem genel merkezimize, hem Cumhurbaşkanımıza hem il başkanlıklarımıza bildiriyoruz. İnşallah bu eksikliklerin giderilmesi açısından gerekli olan her şeyi yapacağız bu sürecin içerisinde" dedi. (DHA)