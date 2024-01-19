×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

TBMM’de Epstein gündemi

Güncelleme Tarihi:

#TBMM#Jeffrey Epstein#Dava
TBMM’de Epstein gündemi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2024 07:00

TBMM Genel Kurulu’nda ABD’de cinsel istismar, pedofili ve insan ticareti suçlamalarıyla yargılanan Jeffrey Epstein davası ve Türkiye’de deprem bölgesinden bazı çocukların kaybolduğuna ilişkin iddialar gündeme geldi.

Haberin Devamı

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, 17 Ağustos 1999 depremi sonunda Türkiye’den de bazı çocuklarımızın kaçırıldığı iddialarını hatırlatarak “Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası kaybolan çocuklarımız var mıdır” diye sordu. Usta, Kahramanmaraş, Antakya ve Adıyaman’dan bazı çocukların ismini sıralayarak “Sadece Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınlarıyla Dayanışma Derneği’ne 142 kayıp çocuk başvurusu yapılmıştır” dedi. 

AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, iddialara özetle ilişkin şu yanıtı verdi: “Şundan emin olmalıyız, hiçbir çocuğumuz üçüncü bir şahsa teslim edilmedi; bunu Aile Bakanlığımızın açıklamasında da görüyoruz ama elbette belki o deprem anında yapılan definlerle birlikte kabre konulmuş çocuklarımız da olabilir. “

Haberle ilgili daha fazlası:
#TBMM#Jeffrey Epstein#Dava

BAKMADAN GEÇME!