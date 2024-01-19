TBMM’de Epstein gündemi

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İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, 17 Ağustos 1999 depremi sonunda Türkiye’den de bazı çocuklarımızın kaçırıldığı iddialarını hatırlatarak “Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası kaybolan çocuklarımız var mıdır” diye sordu. Usta, Kahramanmaraş, Antakya ve Adıyaman’dan bazı çocukların ismini sıralayarak “Sadece Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınlarıyla Dayanışma Derneği’ne 142 kayıp çocuk başvurusu yapılmıştır” dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, iddialara özetle ilişkin şu yanıtı verdi: “Şundan emin olmalıyız, hiçbir çocuğumuz üçüncü bir şahsa teslim edilmedi; bunu Aile Bakanlığımızın açıklamasında da görüyoruz ama elbette belki o deprem anında yapılan definlerle birlikte kabre konulmuş çocuklarımız da olabilir. “



