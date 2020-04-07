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TBMM BaÅŸkanvekili Levent GÃ¶k milletvekillerine maske takmalarÄ±nÄ±n ve Genel Kurulâ€™da bulunan herkesin maske takmasÄ±nÄ±n zorunlu olduÄŸunu sÃ¶yleyerek, milletvekili sÄ±ralarÄ±nda milletvekilleri iÃ§in maske ve el dezenfektanÄ± bulunduÄŸu konusunda uyardÄ±. Milletvekilleri de bu uyarÄ±larÄ± dikkate alarak maskelerini taktÄ±lar.

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TBMM BaÅŸkanvekili Levent GÃ¶k, oturumun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Sosyal mesafeyi koruyarak, maske takÄ±lmanÄ±n zorunlu olduÄŸu bir sÃ¼recin iÃ§indeyiz. Bundan sonraki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± maske takarak ve sosyal mesafeyi korumaya Ã¶zen gÃ¶stereceÄŸiz.

Milletvekillerimizin ve TBMM'nin maske takarak yapacaÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar toplumumuz iÃ§in de Ã¶nemli olacaktÄ±r. Bizler topluma Ã¶rnek olmasÄ± gereken insanlarÄ±z. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± Ã§ok daha dikkatli ve tedbirlerimizi arttÄ±rarak, 'herkese bulaÅŸabileceÄŸini bilerek Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz.

SayÄ±n vekillerimizin Meclis genel kurulunda istisnasÄ±z maske takmadan gelmemelerini rica ediyoruz ve sosyal mesafenin korunmasÄ±na Ã¶zen gÃ¶sterilmesini tekrar tekrar rica ediyorum."Â