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FotoÄŸraflar: Selahattin SÖNMEZ
Haber GiriÅŸ: 07.04.2020 - 15:31,Son GÃ¼ncelleme:/

TBMM'de Corona Virüsü önlemi... Maskeli oturum

Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
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Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr

TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi Genel Kurulu oturumuna milletvekilleri, maske ile katÄ±ldÄ±lar. TBMM BaÅŸkanvekili Levent GÃ¶k, "Sosyal mesafeyi koruyarak, maske takÄ±lmanÄ±n zorunlu olduÄŸu bir sÃ¼recin iÃ§indeyiz. Bundan sonraki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± maske takarak ve sosyal mesafeyi korumaya Ã¶zen gÃ¶stereceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.

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  • Mecliste maskeli oturum
  • Mecliste maskeli oturum
  • Mecliste maskeli oturum
  • Mecliste maskeli oturum
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TBMM BaÅŸkanvekili Levent GÃ¶k milletvekillerine maske takmalarÄ±nÄ±n ve Genel Kurulâ€™da bulunan herkesin maske takmasÄ±nÄ±n zorunlu olduÄŸunu sÃ¶yleyerek, milletvekili sÄ±ralarÄ±nda milletvekilleri iÃ§in maske ve el dezenfektanÄ± bulunduÄŸu konusunda uyardÄ±. Milletvekilleri de bu uyarÄ±larÄ± dikkate alarak maskelerini taktÄ±lar.

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TBMMde Corona VirÃ¼sÃ¼ Ã¶nlemi... Maskeli oturum


TBMM BaÅŸkanvekili Levent GÃ¶k, oturumun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

TBMMde Corona VirÃ¼sÃ¼ Ã¶nlemi... Maskeli oturum

"Sosyal mesafeyi koruyarak, maske takÄ±lmanÄ±n zorunlu olduÄŸu bir sÃ¼recin iÃ§indeyiz. Bundan sonraki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± maske takarak ve sosyal mesafeyi korumaya Ã¶zen gÃ¶stereceÄŸiz.

Milletvekillerimizin ve TBMM'nin maske takarak yapacaÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar toplumumuz iÃ§in de Ã¶nemli olacaktÄ±r. Bizler topluma Ã¶rnek olmasÄ± gereken insanlarÄ±z. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± Ã§ok daha dikkatli ve tedbirlerimizi arttÄ±rarak, 'herkese bulaÅŸabileceÄŸini bilerek Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz.

SayÄ±n vekillerimizin Meclis genel kurulunda istisnasÄ±z maske takmadan gelmemelerini rica ediyoruz ve sosyal mesafenin korunmasÄ±na Ã¶zen gÃ¶sterilmesini tekrar tekrar rica ediyorum."Â 

TBMMde Corona VirÃ¼sÃ¼ Ã¶nlemi... Maskeli oturum

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Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
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