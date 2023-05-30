×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

TBMM'de çekilen kurayla yeni milletvekillerinin odaları belirlendi

Güncelleme Tarihi:

#TBMM#Milletvekili Çalışma Odaları#Kura Çekimi
TBMMde çekilen kurayla yeni milletvekillerinin odaları belirlendi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 19:39

TBMM'de, 28'inci Dönem'de seçilen milletvekillerine oda tahsisi için kura çekimi yapıldı.

Haberin Devamı

28'inci Dönem Milletvekili Çalışma Odalarının tespiti amacıyla bugün saat 14.00'te, TBMM Başkanlık Divanı Toplantı Salonunda, siyasi parti grup temsilcilerinin katılımı ile kura çekimi gerçekleştirildi.

Halkla İlişkiler Binasındaki 340 oda için kura çekimi yapıldı. Kura çekimine TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, siyasi parti temsilcileriyle Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı yetkilileri katıldı. 27'nci Dönemde milletvekili olup 28'inci Dönemde de milletvekili seçilenlerden kuraya girmek istemeyen milletvekillerinin mevcut odalarını kullanmaya devam edecekleri belirtildi. Engelli ve sağlık sorunu olan milletvekillerine, meclis çalışmalarına katılımlarını kolaylaştırabilmek için Genel Kurula yakın odalar tahsis edildi. Siyasi parti genel başkanlarının odalarını belirlemek için kura çekimi yapılmadı. Genel başkanlar için ayrı bir oda düzenlemesine gidileceği bildirildi. Komisyon başkanları ve TBMM Meclis Başkanlık Divanı Üyelerinin odaları belirlendikten sonra oda çıkmayan milletvekilleri için yeniden kura çekimi yapılacak.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TBMM#Milletvekili Çalışma Odaları#Kura Çekimi

BAKMADAN GEÇME!

Meteoroloji uyarmıştı Ankarada sel alarmı... Araçlar alt geçitlerde kaldı

Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'da sel alarmı... Araçlar alt geçitlerde kaldı

#Meteoroloji
Toplu taşımada bebek arabası tartışması: Hangi taraf haklı ‘Bebek arabalı kişiler engelli yolcu kapsamında değerlendirilir’

Toplu taşımada bebek arabası tartışması: Hangi taraf haklı? ‘Bebek arabalı kişiler engelli yolcu kapsamında değerlendirilir’

#Otobüste Bebek Arabası
Gizemli Covid hastası aranıyor Bilim insanları şimdiye kadarki en uzun süreli koronavirüs vakasının peşinde

Gizemli Covid hastası aranıyor! Bilim insanları şimdiye kadarki en uzun süreli koronavirüs vakasının peşinde

#Sağlık