×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

TBMM'de 28'inci dönem başlıyor

Güncelleme Tarihi:

#ANKARA#TBMM#Secim2023
TBMMde 28inci dönem başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2023 16:55

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), 28'inci dönem yasama faaliyeti, yarın gerçekleştirilecek milletvekili yemin töreni ile başlayacak.

Haberin Devamı

TBMM'de 28'inci dönemin başlaması nedeniyle, saat 12.30'da Atatürk Anıtı önünde tören düzenlenecek. Ardından TBMM Genel Kurulu, saat 14.00'te en yaşlı üye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlığında toplanacak. 600 milletvekili, kürsüye çağırılıp milletvekili yemini edecek.

Genel Kurul'a davetlilerin haricinde ziyaretçi kabul edilmeyecek. Meclis Başkanı görevini geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli'ye devredecek olan Mustafa Şentop, eski TBMM başkanları için ayrılan locadan Genel Kurul'u takip edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da milletvekili yemin törenini locadan takip etmesi beklenirken; Cumhurbaşkanı yemini ise 3 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#ANKARA#TBMM#Secim2023

BAKMADAN GEÇME!

Yaz kış pencere açık uyuyanları serinletecek bir haberimiz var FDA, menopozdaki sıcak basmalarına çare olacak bir ilacı onayladı

Yaz kış pencere açık uyuyanları serinletecek bir haberimiz var! FDA, menopozdaki sıcak basmalarına çare olacak bir ilacı onayladı

#Sağlık
Bakliyat unlarına talep arttı... Peki bu ürünler geleneksel unun yerini alabilir mi Hangisi daha sağlıklı

Bakliyat unlarına talep arttı... Peki bu ürünler geleneksel unun yerini alabilir mi? Hangisi daha sağlıklı?

#Sağlık
Mutlu insanlar mı sebze yer yoksa sebze yemek mi mutlu eder Hangi sebze ve meyveleri tüketmek daha etkili

Mutlu insanlar mı sebze yer yoksa sebze yemek mi mutlu eder? Hangi sebze ve meyveleri tüketmek daha etkili?

#Sağlık