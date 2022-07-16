TBMM’de 15 Temmuz paneli: Siyaset aynı yanlışları yapmamalı

Haberin Devamı

Oturum başkanlığını Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Necdet Ünüvar’ın yaptığı ve TBMM tören salonunda düzenlenen ‘15 Temmuz Paneli’ne Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş ve Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taşansu Türker katıldı. Türk milletinin yapılan vatanperverlikleri asla unutturmayacağını vurgulayan TBMM Başkanvekili Bilgiç, “Böyle bir Meclis’in mensubu olmakla ne kadar iftihar etsek azdır” dedi.

Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yayına aldığı 15 Temmuz gecesini anlatırken “Kimseden o yayın için izin almadım. Kimseyi arayacak vaktim yoktu” diyerek özetle şöyle konuştu: “Halen yalan haberleri nasıl sızdırdıklarını görüyoruz. Rica ediyorum aynı yanlışlara bu ülke yeniden düşmesin. Hiçbir şekilde büyümelerine izin verilmemeli. Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine sahip çıkmamız gerekiyor.”



Abdülkadir Selvi de o gece Hande Fırat’la CNN Türk ekranlarında yaptıkları yayını anlatırken, “Sayın Cumhurbaşkanı’nı yayına aldığımızda çok karmaşık duygular yaşadık. 15 Temmuz kahramanlık destanıdır” diye konuştu.