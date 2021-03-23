TBMM tutanağında üç yorgan ve yastık

MİLLETVEKİLLİĞİ düşürülen eski HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında kesinleşen 2 yıl 6 ay hapis cezasının infazı için harekete geçildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Gergerlioğlu’na gönderdiği 19 Mart tarihli tebligatta 10 gün içinde savcılığa teslim olması gerektiği, aksi takdirde hakkında yakalama kararı çıkarılacağı belirtildi. Gergerlioğlu, tebligatı dün teslim aldığını duyurdu.

İŞTE O TUTANAKLAR

Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı bireysel başvurusu sonuçlanıncaya kadar HDP grup salonundan çıkmama eylemi yapan Gergerlioğlu hakkında TBMM’nin suç duyurusu üzerine yeni bir soruşturma başlatılmıştı. TBMM yaptığı suç duyurusuna ek olarak 18-19-20 Mart tarihlerinde tutulan tutanakları da savcılığa iletti. Başlatılan soruşturmanın dayanaklarından biri olan 18 Mart tarihli ve saat 08.00’de tutulan tutanakta dikkat çekici ifadeler yer aldı. 10 polisin imzasını taşıyan tutanakta, 17 Mart günü milletvekilliği düşürülen Gergerlioğlu’nun kalabalık milletvekili grubuyla saat 19.25’te Genel Kurul’dan çıkarak basına demeç verdikten sonra 2. katta bulunan HDP grup katına yürüyerek çıktığı belirtilerek, özetle şöyle denildi: “Grup toplantı salonuna girerken katta bulunan muhtemelen danışmanlardan oluşan kalabalık tarafından ‘Biji Serok Apo’ sloganları atılmış, Gergerlioğlu, Meclis’ten çıkış yapmayacağını belirterek grup katındaki toplantı salonunda beklemeye başlamıştır. Toplantı salonunun içerisinde gerek canlı yayın gerekse video paylaşımı olarak sosyal medya organlarından paylaşım yapması üzerine TBMM Ana Bina içerisinde alınan görüntüler neticesinde güvenlik zafiyeti oluşmuştur. Kalabalık bir grubun katta bulunmasından dolayı katın genelinde rahatsızlığa sebebiyet verildiği, aynı gün saat 22.30 sıralarında kata HDP grup görevlilerince Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun yanında kalacak milletvekillerinin kullanabilmeleri için 3 adet yorgan ve yastık getirildiği...” Bu arada Gergerlioğlu’nun avukatlarından Kenan Maçoğlu, sloganlı videonun 2016 yılına ait olduğunu belirtti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara