TBMM, sağlık çalışanlarına teşekkürle açıldı

Milletvekilleri sıraları sosyal mesafe kuralı gereği birer koltuk boş bırakılarak düzenlenirken, milletvekilleri yerlerinden ve kürsüden maskelerini çıkarmadan konuştu.

Oturumun açılışında konuşan TBMM Başkanvekili Sadi Bilgiç, “Bu süreçte, pandemiyle mücadele sürecinde emeği geçen herkese buradan bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere" dedi. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman “27 Mayıs askeri darbesinin 60. yılı”, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz “Çiftçi borçları ve sorunları” ve HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan “Tarımsal sulama amaçlı kullanılan elektrik kesintileri” hakkında konuştu.



Meclis Genel Kurulu’nda bir grup milletvekili kırmızı maskeleriyle dikkat çekti. CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel’in dağıttığı kırmızı maskelerin sağ köşesinde Atatürk imzası, sol köşesinde ise ay-yıldız yer aldı. Kırmızı maskeli vekiller genel kurul çalışmaları sırasında çektikleri fotoğraflarını da sosyal medyada paylaştı. Kürsü de her konuşmadan sonra temizlendi. (Rıza ÖZEL/ANKARA) Meclis Genel Kurulu, COVID-19 salgını nedeniyle verilen aranın ardından 'yeni normal'le toplandı. Genel Kurul'da kolonya dağıtıldı. Milletvekilleri yanlarındaki koltuk boş kalacak şekilde oturdu. (Rıza ÖZEL/ANKARA)