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Umut ERDEM / ANKARA
Haber Giriş: 03.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

TBMM, sağlık çalışanlarına teşekkürle açıldı

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
TBMM, sağlık çalışanlarına teşekkürle açıldı
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TBMM Genel Kurulu, 16 Nisan’da verilen aranın ardından dün yeniden açılarak çalışmalarına başladı.

Milletvekilleri sıraları sosyal mesafe kuralı gereği birer koltuk boş bırakılarak düzenlenirken, milletvekilleri yerlerinden ve kürsüden maskelerini çıkarmadan konuştu.

TBMM, sağlık çalışanlarına teşekkürle açıldı
Oturumun açılışında konuşan TBMM Başkanvekili Sadi Bilgiç, “Bu süreçte, pandemiyle mücadele sürecinde emeği geçen herkese buradan bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere" dedi. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman “27 Mayıs askeri darbesinin 60. yılı”, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz “Çiftçi borçları ve sorunları” ve HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan “Tarımsal sulama amaçlı kullanılan elektrik kesintileri” hakkında konuştu.

TBMM, sağlık çalışanlarına teşekkürle açıldı

Meclis Genel Kurulu’nda bir grup milletvekili kırmızı maskeleriyle dikkat çekti. CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel’in dağıttığı kırmızı maskelerin sağ köşesinde Atatürk imzası, sol köşesinde ise ay-yıldız yer aldı. Kırmızı maskeli vekiller genel kurul çalışmaları sırasında çektikleri fotoğraflarını da sosyal medyada paylaştı. Kürsü de her konuşmadan sonra temizlendi. (Rıza ÖZEL/ANKARA)
TBMM, sağlık çalışanlarına teşekkürle açıldı
Meclis Genel Kurulu, COVID-19 salgını nedeniyle verilen aranın ardından 'yeni normal'le toplandı. Genel Kurul'da kolonya dağıtıldı. Milletvekilleri yanlarındaki koltuk boş kalacak şekilde oturdu. (Rıza ÖZEL/ANKARA)

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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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