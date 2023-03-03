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TBMM Komisyonu’ndan iki vekile ‘dokunalım’ kararı

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#TBMM#Genel Kurul#Dokunulmazlık
TBMM Komisyonu’ndan iki vekile ‘dokunalım’ kararı
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2023 07:00

Meclis Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında fezleke hazırlanmasına neden olan bazı suçlardan yargı yolunun açılmasına karar verdi.

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Karma Komisyon dün Başarır’ın “mahkeme heyetine müdahale ve saygısızlık”, Lütfü Türkkan’ın “şehit yakınına hakaret” ve “basit yaralama” suçlarından dokunulmazlıklarının kaldırılması yönündeki Hazırlık Komisyonu raporunu görüştü. CHP, İYİ Parti ve HDP’li üyeler toplantıya katılmadı. Türkkan 18 sayfalık yazılı savunma verirken, Başarır savunma yapmadı. AK Parti ve MHP’li üyelerle yapılan toplantıda Başarır ve Türkkan’ın dokunulmazlıklarının kaldırılması kararı çıktı. Komisyonun raporu bugün Genel Kurul’a sunulacak.

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#TBMM#Genel Kurul#Dokunulmazlık

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