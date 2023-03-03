TBMM Komisyonu’ndan iki vekile ‘dokunalım’ kararı

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Karma Komisyon dün Başarır’ın “mahkeme heyetine müdahale ve saygısızlık”, Lütfü Türkkan’ın “şehit yakınına hakaret” ve “basit yaralama” suçlarından dokunulmazlıklarının kaldırılması yönündeki Hazırlık Komisyonu raporunu görüştü. CHP, İYİ Parti ve HDP’li üyeler toplantıya katılmadı. Türkkan 18 sayfalık yazılı savunma verirken, Başarır savunma yapmadı. AK Parti ve MHP’li üyelerle yapılan toplantıda Başarır ve Türkkan’ın dokunulmazlıklarının kaldırılması kararı çıktı. Komisyonun raporu bugün Genel Kurul’a sunulacak.