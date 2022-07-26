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TBMM Karma Komisyon, DBP'li Salihe Aydeniz için toplandı

#TBMM #Demokratik Bölgeler Partisi#Salihe Aydeniz
TBMM Karma Komisyon, DBPli Salihe Aydeniz için toplandı

TBMM Adalet-Anayasa Karma Komisyonu, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik hazırlık komisyonu raporunu görüşmek üzere toplandı.

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İstanbul'un Kadıköy ilçesinde düzenlenen eylemde, polis memuruna yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili Hazırlık Komisyonu, çalışmasını tamamlamıştı. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya başkanlığındaki komisyon, Aydeniz'in dokunulmazlığın kaldırılması yönünde rapor hazırlamış ve söz konusu rapor TBMM Adalet-Anayasa Karma Komisyonu'na sunulmuştu. Karma Komisyon, AK Parti Konya Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı. Karma Komisyon'da Salihe Aydeniz'in savunmasını, HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, Batman Milletvekilleri Ayşe Acar Başaran, Mehmet Rüştü Tiryaki, Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oluç ve İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm yapacak.

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5 DOSYA GÖRÜŞÜLECEK

Komisyonda Aydeniz hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme', 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine zincirleme bir şekilde katılma', 'zincirleme bir şekilde terör örgütü propagandası yapma', 'kamu görevlisine görevinden dolayı zincirleme bir şekilde alenen hakaret', 'görevi yaptırmamak için zincirleme bir şekilde direnme', 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma', 'toplantı ve gösteri yürüyüşünde görevlendirilenlerin görevlerini yapmalarına engel olma', 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılarak ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta ısrar etme', 'birden fazla kişi ile birlikte görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından düzenlenen 5 yasama dokunulmazlığı dosyası görüşülecek. 

 

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#TBMM #Demokratik Bölgeler Partisi#Salihe Aydeniz

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