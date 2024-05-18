TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman CNN TÜRK'te... Dijital telif yasası için kritik görüşme

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Sosyal medya platformu Tiktok'un Türkiye'de yasaklanıp yasaklanmayacağı tartışmaları devam ediyor. Tiktok tepki çeken paylaşımlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman CNN TÜRK'te hem dijital telif yasası hem de Tiktok ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

DİJİTAL TELİF YASASI

İşte Yayman'ın açıklamalarından satır başları:

Bu dijital telif meselesi dünyada da çok önemli. Türkiye'de de çok önemli ve çok konuşulan ve tartışılan konuların başında geliyor. Kişiselleştirerek somut bir örnek vermemiz gerekirse, ben CNN TÜR stüdyolarına geldiğimde çok sayıda arkadaşımızın, basın emekçisinin ekranın başında çalıştığını, bir yayın hazırlığı yaptığını görüyoruz. Pek çok kişinin emeği varken siz yaptığınız yayını herhangi bir dijital mecra alıyor ve kendi yayınıymış gibi kullanmaya başlıyor. Burada asıl sorun başlıyor. Siz o zaman, bir medya kuruluşunun yayınının izinsiz bir biçimde kullanılması, haberinin telif ödemeden kullanılması neye yol açıyor.

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Personel için emek sarf etmeyen, emek ortaya koymayan, herhangi bir emek ve kreatif katkı koymayan mecra alıyor sizin içeriğinizi başka yerde kullanmaya başlıyor. Sonra ne oluyor? Sonra sizin reklam gelirleriniz hiçbir emek sar etmeden o yayını alıp kullanan başka birine gitmeye başlıyor. Bunun adı tam olarak emek hırsızlığı.

Bu emek hırsızlığı karşısında bu defa kurumlar, büyük işletmeler kan kaybetmeye başlıyor. Buraları ayakta tutan reklam gelirleri. Giderlerinizi kısmaya başlıyorsunuz.

KRİTİK GÖRÜŞME HAZİRAN AYINDA

Biz dijital telifi çok önemsiyoruz ve CNN TÜRK aracılığıyla da ben bir müjdeyi vereyim. Bu yayına gelmeden önce Google'ın temsilcileriyle tekrar konuştuk. Haziran ayı içerisinde gelecekler. Meclis komisyonumuzla bu konuda bir iş birliği yapacağız. Bu çalışmaları yakından takip edeceğiz.

Bu hafta çarşamba günü de hem Rekabet Kurumu'nun uzmanları yetkilileri hem de Telif Genel Müdürümüz Erkin Bey gelecek komisyonumuzda dijital telifle ilgili tüm paydaşların bir araya geldiği bir komisyon toplantısı yapacağız. Bu dijital telifle ilgili sorunu hızlandırmak istiyoruz. Bu konuda asla çifte standardı kabul etmiyoruz. Çarşamba günü komisyonumuzun toplantısı var.

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Meclis tatile girmeden çıkar mı bilmiyorum, yaz döneminde Meclis'in gündemine hazırlanması konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz.

TİKTOK YASAKLANACAK MI?

Bu Tiktok meselesi artık bir ulusal güvenlik meselesi haline gelmiş durumda. Buradaki paylaşımları, içerikleri asla kabul etmiyoruz. Bunlar ne bizim geleneklerimize, ahlakımıza, dinimize, toplumsal değerlerimize uygun ne de evrensel ahlaka uygun. Tiktok maalesef ama maalesef Türkiye için ulusal güvenlik meselesi haline geldi.

Ayrıntılar geliyor...