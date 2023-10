TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Murat Kurum: İklim kanunu, geleceğin yasası, sigortası ve teminatı olacaktır

Haberin Devamı

İstanbul Milletvekili Murat Kurum, Almanya Avrupa ve İklimden Sorumlu Devlet Bakanı Anna Lührmann ve beraberindeki heyetle görüştü. Burada konuşan Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından verdikleri destekler için Almanya'ya teşekkür etti. Kurum, Almanya heyetiyle iklim krizi ile ilgili görüş alışverişinde bulunacaklarını belirterek, "İklim krizi ve bu krizin neden olduğu ağır yıkım ve tahribatlar, her geçen gün dünyamızı derinden etkilemeye devam ediyor. Son yıllarda baktığımızda sıcaklık rekorları, orman yangınları, heyelanlar büyük bir krizin eşiğinde olduğumuzu göstermektedir. Geçtiğimiz temmuz ayına baktığımızda aslında tüm zamanların en sıcak günlerini yaşadık. Bugün yaşadığımız gıda krizleri, yüksek enflasyona yol açan kuraklık ve ani hava olayları, her geçen gün kendisini daha da fazla göstermektedir. Okyanus ve denizlere baktığımızda su seviyesi, her geçen gün artmaktadır. İklim değişikliğine bağlı düzensiz göçler nedeniyle ülkeler etkilenmektedir. Ülkemizin de içinde yer aldığı Akdeniz iklim kuşağındaki ülkelerde orman yangınları sayısı ve şiddeti de engellenememektedir. Dünyanın geldiği bu çıkmazdan kurtarılmasının yegane temeli de krizin etkilerini azaltmaktır" dedi.

Haberin Devamı

'GERİ DÖNÜŞÜM HEDEFİMİZ YÜZDE 60'

Bugün Türkiye'de iklim kriziyle mücadelenin en güçlü ve sembol aracının 'Sıfır Atık' hareketi olduğunu kaydeden Kurum, "Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürüttüğümüz ve bugün dalga dalga tüm Türkiye'ye yayılan ve Türkiye'nin en büyük çevre hareketi olan 'Sıfır Atık' hareketi kapsamında 2035 yılında geri dönüşüm oranı hedefimizi yüzde 60'a çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Meclis gündemine gelmesi beklenen 'İklim Kanunu' ile ilgili çalışmaların da devam ettiğini aktaran Kurum, "Bu yasa sadece bizim değil; çocuklarımızın, doğanın, çevrenin, geleceğin yasası, sigortası ve teminatı olacaktır. Bu yasa sayesinde sanayi üretiminde yeşile, güvene, temize geçiş tamamlanacak, doğa ve doğadaki tüm canlılar da özgür ve rahat bir nefes alacaktır" dedi.

Haberin Devamı

'KRİZLE BAŞ EDEBİLİRSEK FIRSATA DA ÇEVİREBİLİRİZ'

Almanya'nın Avrupa ve İklimden Sorumlu Devlet Bakanı Lührmann da Türkiye'nin geçen aylarda son derece sarsıcı bir deprem gerçeğiyle karşı karşıya kaldığını ve Almanya'nın da bu konuda bir dayanışma gösterdiğini belirterek, "Almanya'nın tüm şehirleri bu dayanışmaya ortak oldu. Bu dayanışmada muazzam yardımlar sağlandı. 250 milyon avro değerinde yardım sağlandı. Çok sayıda iş adamı da dayanışma içinde oldu. Deprem bölgesinde yeniden kalkınmanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Önümüzdeki haftalarda Alman şirketleri ve firmaları da Türkiye'ye ne tür katkılar yapacaklarına ilişkin bir ziyaret gerçekleştirecek" diye konuştu.

Haberin Devamı

Lührmann ayrıca gelecek nesillere iyi bir dünya bırakmak için iklim kriziyle mücadele edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Dünya çapında çok sayıda felaketlerle karşı karşıya kaldık. Türkiye ve Almanya'nın iklim çerçevesine dahil olduklarını ifade etmek isterim. İklim kriziyle baş etmeyi öğrenebilirsek, bunu bir fırsata da çevirebiliriz" dedi.