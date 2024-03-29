AK Partili Bozdağ: Sandıktan farkla çıkacağımıza inanıyorum

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Bekir Bozdağ'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Şanlıurfa’ya çok fazla yer ayrıldı. Şanlıurfa’nın seçimi yakın markaja alındı. Şanlıurfalılar siyaseti çok seviyor. Dışarıdan yapılan algı Şanlıurfa’da yaşayan vatandaşlarımızı etkisi altına alamadı. Şanlıurfalılar olup bitenleri gördü. Seçim büyük bir yarış havasında. Seçimin havası AK Parti adaylarının başarılı olacağını gösteriyor.

Vatandaşlarımızın seçim analizini yaparken net bir şekilde değerlendiriyor. Kasım bey ve diğerleri diğer partilerin adayları. Halk onları AK Partili olarak değerlendirmiyor. İlkesel bir davranış sergiledikleri görülmüyor. Cumhurbaşkanımıza karşı saygısızlık, ahlaksızlık olarak görülüyor. Şanlıurfa’da daha yüksek oranda cumhurbaşkanımıza karşı büyük bir muhabbet var. Sonucu değiştirecek oy almaları söz konusu değil. Sandıktan farkla çıkacağımıza inanıyorum.

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DEM Parti’nin adayı bu durumun kendileri için avantaj olduğunu iddia ediyor. Kırsal ilçelerin bir kısmında DEM Parti ile rekabet ediyoruz. DEM Parti Yeniden Refah adayının olmasını avantaj görüyor. Yeniden Refah oy bölerse DEM Parti'nin işine yarar.

'VATANDAŞLARIMIZ YENİDEN AK PARTİ DİYECEKTİR'

Son iki haftada buradaki hafa çok çok değişti. Bizim ölçümlemelerimizde de farkı görüyoruz. Vatandaşlarımız Şanlıurfa’nın DEM’e geçmesine bu seçimde de izin vermeyecektir. Vatandaşlarımız yeniden AK Parti diyecektir.

Yeniden Refah’a oy verecek vatandaşlarımıza bir kez daha düşünmenizde fayda var diyorum. 1 oy bile çok kıymetli, oyu bölmeyelim. DEM buraya çok uzundur girmeye çalışıyor. Ağır toplarını Şanlıurfa’ya gönderiyorlar ama başaramadılar. Gelin sandıkta birlikte olalım ve Şanlıurfa’nın emin ellerde olmasını sürdürelim diyorum.

Şanlıurfa hemşerilerimiz bazı illerde yoğun olarak yaşıyorlar. İstanbul’da olan hemşerilerimizin oylarını Murat Kurum’a vermelerinin yararlı olacaktır. Türkiye’nin etrafı yangın yeri gibi. Bütün bunların arasında huzur ve istikrar adası Türkiye var.