TBMM Başkanı Şentop'tan Yunanistan'ın Ege'de yaptığı provokasyonlara ilişkin açıklama

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moldova'daki temasları kapsamında basın açıklamasında bulundu. Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi hakkında önemli ifadeler kullandı. Toplantının Türkiye'ye yeni imkanlar sağlayacağını belirten Şentop, "Artık çok kutuplu, çok taraflı ve ilişkilerin çeşitlendiği bir dünyaya gidiyoruz. Buna mecburuz. Başta Avrupa Birliği olmak üzere, Avrupa ülkelerinin ve ABD'nin biraz daha başka ülkeleri kendi almış olduğu kararlara uymaya mecbur, dayatmacı ve dışlamacı tutumları bizi de ilişki alanlarımızı çeşitlendirmeye sevk ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı bu toplantıyı çok önemli buluyorum. Bu toplantı Türkiye'ye yeni imkanlar, ufuklar, bağlantılar sunacaktır. Dünya dengeleri bakımından da çok önemli. Bir kişinin karar verdiği, bütün ülkelerin ve devletlerin buna uyduğu bir dünya yok artık. Bu açıdan Şanghay'daki toplantıyı önemli buluyorum" dedi.

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"TÜRKİYE AÇISINDAN İFTİHAR VE GURUR VERİCİ BİR TABLO"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Semerkant kentindeki "Ebedi Şehir" kompleksinde liderlerle birlikte katıldığı gayriresmi akşam yemeğinde konuştuğu sırada çekilen fotoğraf hakkında da konuşan Şentop, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, diğer liderler nezdindeki itibarı ve onların bakış açısını göstermesi bakımından çok önemli bir fotoğraf. Bazen uzun uzun cümlelerle anlatılmaya çalışılan konularda tek bir fotoğraf karesi birçok şeyi belki de kitaplarca izah edilecek şeyi ortaya koyuyor. O fotoğraftaki görüntüde, diğer ülke liderlerinin Cumhurbaşkanımıza olan ilgilerini, alakalarını, onun sözlerine, yaklaşımlarına gösterdikleri alakayı çok açık bir şekilde yüzlerinden okuyabiliyoruz, bunu orada görebiliyoruz. Türkiye açısından iftihar ve gurur verici bir tablo" açıklamasında bulundu.

Jeopolitik konumun avantajlarından bahseden Şentop, bazı ülkelerin bu durumu iyi değerlendiremediğini söylerken, "Genel olarak Türkiye'nin yakın zamana kadar gücünü, etkisini hep jeopolitik ile izah ederdik. Jeopolitik, devletlere, ülkelere bir imkan sunuyor. Bu imkanı değerlendirip, bir fırsata dönüştürüp geliştirebilirsiniz de ama jeopolitiğin esiri de olabilirsiniz. Türkiye bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başardı" dedi.

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"BARIŞ İÇERİSİNDE YAŞAMAYI ARZU EDİYORUZ"

Son günlerde, Yunanistan'ın Ege'de yaptığı provokasyonlar hakkında önemli açıklamalarda bulunan Şentop, "Türkiye'yi Yunanistan gibi bazı ülkelerle ufak tefek meşguliyetler içerisine sokmaya çalışıyorlar. Türkiye, Yunanistan'ın bu tür sözlerine, konuşmalarına veya hamlelerine cevap vermeye lüzum bile görmez. Eğer Türkiye'yi rahatsız eden, olmaması gereken bir durum varsa Türkiye bunun gereğini her zaman yapar. Şu anda devam eden savaşa çok yakın bir coğrafyadayız. Burada da olduğu gibi kendi bölgemizde, etrafımızda, komşularımızla da barış içerisinde yaşamayı arzu ediyoruz. Sorunlarımız var ve bunları biz diyalog ve müzakere yoluyla çözmeyi amaçlıyoruz. Ama bu, Türkiye'nin sorunlarını başka yollarla çözemeyeceği, sadece müzakere ve diyaloğa mecbur olduğu anlamına da gelmiyor. Bu bizim tercihimizdir. Ama sorunların başka türlü çözüleceğine kanaat getirirsek, her türlü imkan, güç ve enstrümanla Türkiye sorunlarını çözebilecek güç ve kudrettedir" dedi.