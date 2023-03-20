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TBMM Başkanı Şentop'tan, 'Yaşlılara Saygı Haftası' mesajı

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#TBMM#Mustafa Şentop#Yaşlılara Saygı Haftası
TBMM Başkanı Şentoptan, Yaşlılara Saygı Haftası mesajı
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2023 20:17

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 18-24 Mart ‘Yaşlılara Saygı Haftası’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

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TBMM Başkanı Şantop, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Hayat tecrübeleri ve birikimleri ile toplumumuzun temel yapı taşları, fikir ve gönül dünyamızın mimarları olan yaşlılarımızın, 'Yaşlılara Saygı Haftası’nı hürmetle kutluyorum. Hayatımızdaki ayrıcalıklı konumlarıyla her birimizin yüreğinde doğan güneş olan büyüklerimizin en iyi şartlarda, huzur ve refah içinde yaşaması, sadece bugünün değil, milletçe istikbâlimizin de garantisidir. Gazi Meclisimizde geçtiğimiz yıl kurulmasına öncülük ettiğim ‘Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu’nun ortaya koyduğu tespit ve önerilerin de kıymetli büyüklerimizin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalara büyük katkı sağlayacağına gönülden inanıyorum. Vefa ve hürmetle" ifadelerini kullandı.

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#TBMM#Mustafa Şentop#Yaşlılara Saygı Haftası

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