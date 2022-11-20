TBMM Başkanı Şentop’tan Pençe-Kılıç Operasyonu mesajı

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan Pençe-Kılıç Hava Harekatı’na ilişkin bir paylaşım yaptı.

Mehmetçiğin yolunun açık olması temennisinde bulunan Şentop, “Dualarımız ve yüreğimiz şanlı ordumuzla. Cenab-ı Hak, mazluma kanat geren Mehmetçiğimizin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın. Hiç kimse unutmasın ki; tarihimizin her bir sayfası, 'vatan uğruna bin can feda' kararlılığımızı kanıtlayarak yazılmıştır” ifadelerini kullandı.



