TBMM Başkanı Şentop'tan Pakistan'la kardeşlik mesajı: 'Sergilenen dayanışma halklarımızın toplumsal hafızasındaki yerini almıştır'

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesinin (EİTPA), "Bölgesel Entegrasyon İçin Parlamenter Ortaklığın Desteklenmesi" başlıklı 2'nci Genel Konferansı’na katılmak için Pakistan’da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, başkent İslamabad’daki Cumhurbaşkanlığı konutunda Alvi tarafından kabul edildi.

Kabulde Şentop, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi ile İslam ülkelerinin meseleleri başta olmak üzere, iki ülke arasındaki ilişkileri ve dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını ele aldı.

Alvi, Türkiye ve Pakistan’ın isimleri farklı olsa da gerçekte tek ülke olduklarını belirterek iki ülkenin tarihi ilişkilere sahip olduğunu ve İstiklal Savaşı’nda Lahor Meydanı'nda toplanan yardımların karşılıklı ilişkilerin bir tezahürü olduğunu ifade etti.

Yükselen İslamofobi ile mücadele için dünyaya gerçek İslam’ın anlatılması gerektiğinin altını çizen Alvi, "Türkiye ve Pakistan birlikte İslam dünyasına öncülük etmeli." dedi.

TÜRKİYE İLE PAKİSTAN ARASINDAKİ İLİŞKİLER "MÜSTESNA"

TBMM Başkanı Şentop ise iki ülke arasındaki ilişkilere değinerek, "Ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki bu müstesna ilişkiler, zor zamanlarda ve milli davalarımızda birbirimize verdiğimiz destekle de kendini ispat etmiş sağlam ilişkilerdir." ifadelerini kullandı.

Şentop, Türkiye ve Pakistan’ın kardeşliğini, tarihi olayların pekiştirdiği hakiki bir kardeşlik olarak nitelendirerek, "Türk İstiklal Harbi'nde ve 2016’da sergilenen dayanışma halklarımızın toplumsal hafızasındaki yerini almıştır." dedi.

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Pakistan makamlarının desteği ve Pakistan halkının dualarının Türk halkının kalbini fethettiğini ifade eden Şentop, "FETÖ terör örgütüne ait okulların Türkiye Maarif Vakfına devredilmesiyle bu konudaki dayanışma somutlaşmıştır." diye konuştu.

Şentop, bütün bu hadiselerin nesilden nesle aktarılarak devam eden kardeşlik ilişkilerinin bir tezahürü olduğuna işaret ederek, "Halklarımızın temsilcileri olan parlamentolarımız arasındaki ilişkilerin de karşılıklı işbirliği ve düzenli temaslar yoluyla daha da geliştirilmesi müşterek hedefimizdir." şeklinde konuştu.

Türkiye ile Pakistan’ın Kovid-19 küresel salgınındaki iş birliğiyle de diğer ülkelere örnek bir dayanışma sergilediğini belirten Şentop, salgının hem sağlık alanında hem de ekonomik bağlamdaki menfi neticelerinin ortadan kaldırılması için gayretlerin sürdüğünü kaydetti.

"TİCARET HACMİMİZİ 5 MİLYAR DOLARA YÜKSELTME HEDEFİMİZ GEÇERLİ"

Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen sene şubatta Pakistan’ı ziyaret ettiğini, bu ziyaret kapsamında “Altıncı Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı” gerçekleştirildiğini anımsatarak "Bu toplantı marjında ülkelerimiz arasındaki ilişkileri düzenleyen toplam 13 belgeye imza atıldı. Gerek üst düzey temaslar gerek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantıları sayesinde son senelerde ilişkilerimizin her alanda ilerlediğini memnuniyetle müşahede ediyoruz." dedi.

Her iki ülke makamlarının imzalanan belgeler arasında yer alan Stratejik Ekonomik Çerçeve Belgesi'nin etkin uygulanması için çalıştığını ifade eden Şentop, "Somut iş birliğini hedefleyen Eylem Planı, ekonomik ilişkilerimizin derinleştirilmesine ve ticaret hacmimizin hak ettiği seviyelere çıkmasına katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda, ticaret hacmimizi 2023’e kadar 5 milyar dolara yükseltme hedefimiz hala geçerlidir." diye konuştu.

"SAVUNMA SANAYİSİ ALANINDAKİ İŞ BİRLİĞİ ARTARAK DEVAM EDİYOR"

Şentop, Türkiye'nin Pakistan'ın ekonomik ve sosyal kalkınmasına doğrudan etki edecek ulaşım, enerji, turizm, kolluk hizmetleri, eğitim ve sağlık alanlarında her türlü desteği vermeye hazır olduğunu dile getirerek "Askeri ilişkiler Pakistan’la ilişkilerimizin bir diğer kuvvetli boyutudur. Savunma sanayisi alanındaki iş birliğimiz de son senelerde artarak devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

İki ülkenin bir taraftan dış tehditlere maruz kalırken diğer taraftan terörle mücadele etmesinin, askeri alanda ve teknolojide iş birliği yapma gerekliliğini artırdığına işaret eden Şentop, "Türkiye olarak, Pakistan’ın karşı karşıya bulunduğu imtihanların üstesinden geleceğine, bölgesinin önemli ve istikrarlı bir aktörü olarak bölgesel kalkınma projelerinde etkin ve merkezi bir rol oynayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, Pakistan'ın, Güney Asya’da diyalog ve ortak güven tesis edebilmeye yönelik gayretlerini de takdir ettiklerini belirterek "Bu süreçte yanınızda olmaya devam edeceğiz." dedi.

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