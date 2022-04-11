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TBMM Başkanı Şentop’tan karakola sürpriz ziyaret

#Mustafa Şentop#TBMM#10 Nisan Polis Bayramı
TBMM Başkanı Şentop’tan karakola sürpriz ziyaret

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 10 Nisan Polis Bayramı’nda gece yarısı nöbet başındaki polislere sürpriz ziyarette bulundu. 

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Diyanet Vakfı’nın iftar programı için Bursa’ya gelen Meclis Başkanı Şentop, iftarın ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve beraberindeki milletvekilleriyle, Teravih namazını Bursa Ulu Camii’de kıldı. Şentop, Ulu Camii çıkışında ise sürpriz yaparak Çarşı Polis Merkezi’ne uğradı. Görevi başında bulunan emniyet mensuplarıyla bir araya gelen Şentop, 10 Nisan polis bayramı nedeniyle Bursa’dan ayrılmadan önce selamlama amacıyla polis merkezine uğradığını belirterek tüm emniyet mensuplarının gününü tebrik etti.

TBMM Başkanı Şentop’tan karakola sürpriz ziyaret



Polislerle çay içip sohbet eden Başkan Şentop, huzur ve asayişin sağlanmasına katkılarından dolayı emniyet personeline ve ailelerine teşekkür etti.  

Polis memurlarıyla hatıra fotoğrafı da çektiren Meclis Başkanı Şentop’a ziyareti sırasında Bursa Valisi Yakup Canbolat, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu da eşlik etti.

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#Mustafa Şentop#TBMM#10 Nisan Polis Bayramı

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