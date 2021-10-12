TBMM Başkanı Şentop'tan İspanya'ya hem teşekkür hem tebrik mektubu

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TBMM Başkanı Şentop, İspanya Temsilciler Meclis Başkanı Meritxell Batet ile İspanya Senato Başkanı Ander Gıl Garcia'ya birer mektup gönderdi. Şentop, 19-21 Eylül 2021 tarihleri arasında İspanya'ya yaptığı ziyaret sırasında kendisi başta olmak üzere beraberindeki heyete gösterilen sıcak ev sahipliği için teşekkür etti. Şentop, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Köklerini tarihten gelen dostluk bağlarından alan Türkiye-İspanya ilişkilerinin ve parlamentolarımız arasındaki yakın iş birliğinin, önümüzdeki dönemde halklarımızın ortak faydası doğrultusunda her alanda daha da gelişeceğine inanıyorum. Gerçekleştirdiğimiz son derece yapıcı geçen görüşmede de ifade etmiş olduğum üzere diplomatik kanallar aracılığı ile belirlenecek bir tarihte zatıalinizi ülkemde misafir etmekten mutluluk duyacağımı bir kez daha vurgulamak istiyorum."

Şentop, İspanya'nın milli gününe de vurgu yaparak, "Türk milleti ve şahsım adına en içten duygularla tebrik ediyor, İspanya halkına esenlik ve refah, zatıalinize ve İspanya Temsilciler Meclisi'nin değerli üyelerine başarı ve afiyet temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.