TBMM Başkanı Şentop'tan Diyarbakır'daki depremzedelere ziyaret

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Meclis Başkanı Şentop, deprem bölgesindeki incelemelerine Diyarbakır ile devam etti. Kentte Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından karşılanan Şentop, Diyarbakır Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi'nde oluşturulan Koordinasyon Merkezi’nde, depremzedelerin durumlarına ilişkin çalışmalar hakkında yetkilerden bilgi aldı. Şentop, depremde yaralanarak, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınanları da ziyaret etti. Depremzedelere 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Şentop, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Şentop, Diyarbakır'da depremzedeler için oluşturulan çadır kent alanında kalanları da ziyaret edip incelemede bulundu.

'BİRKAÇ YÜZYIL GERÇEKLEŞMEMİŞ FELAKETLE KARŞI KARŞIYA KALINDI'

112 Acil Çağrı Merkezi'nde oluşturulan Koordinasyon Merkezi’nde, depremzedelerin durumlarına ilişkin çalışmalar hakkında yetkilerden bilgi aldıktan sonra 8’inci çadır kentin kurulacağı Silvan yolu üzerindeki alana gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 6 Şubat’ta iki büyük deprem yaşandığını söyledi. Şentop, “10 ili etkileyen birkaç yüzyıl gerçekleşmemiş büyük bir felaketle karşı karşıya kalındı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü de gelip bölgeyi gezdi. ‘Yüzyılın en yıkıcı afetiyle karşı karşıyayız’ diye açıklama yaptı. Ben de pazar günü Adana, Osmaniye, Hatay ilçeleriyle beraber, daha sonra Kilis, pazartesi günü de Gaziantep, Nurdağı ve İslahiye, daha sonra Kahramanmaraş’ı ziyaret ettim” diye konuştu.

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'Diyarbakır’DA ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANMAK ÜZERE'

Depremde yaşamını yitirenlere rahmet, tüm Türkiye’ye de başsağlığı dileyen Şentop, “Devletimiz çok hızlı bir şekilde teyakkuza geçip ilk saatlerden itibaren önce arama kurtarma çalışmalarıyla faaliyete geçti. Daha sonra bunlar tamamlandıkça vatandaşlarımızın diğer taleplerini ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere yoğun bir şekilde çalışmalar sürdü. Burada da büyük ölçüde arama kurtarma ve enkazın kaldırılması yönündeki çalışmalar tamamlanmak üzere. Vatandaşlarımızı bilhassa barınma ihtiyaçlarıyla ilgili birçok yerde çadırlar kurulmuş. Burada da şimdilik bin 400, daha sonra 2 bin 200’ye ulaşacak bir sayıda vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanacak. Hasta olan ve tedavi edilen vatandaşlarımızı ziyaret ettik” dedi. (DHA)

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