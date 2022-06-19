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TBMM Başkanı Şentop'tan 'Babalar Günü' mesajı

#Ankara#TBMM#Mustafa Şentop
TBMM Başkanı Şentoptan Babalar Günü mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Vatana ve millete hayırlı evlatlar yetiştirmek için çalışan, çabalayan değerli babalarımızın hakkı ödenmez. Babalarımızın aziz hatıraları, onlar artık yanımızda olmadığında bile, çocuklarımızın, torunlarımızın ve tüm milletimizin kalbinde sonsuza kadar yaşamakta, bizlere güç vermektedir" dedi.

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TBMM Başkanı Şentop, Babalar Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. Şentop, mesajında "İlk adımlarımızdan, en zorlu kararları verdiğimiz; kamil yaşlarımıza kadar bizlerin yanında bir çınar ağacı gibi duran, gölgesini her zaman üzerimizde hissettiğimiz, aklına, tecrübesine ihtiyacımızın hiç bitmediği, zorlandığımızda bizi cesaretlendiren, bize inanan, karşılaştığımız her zorlukta elimizden tutan, evlatlarının mutluluğu için tüm zorlukları göze alan babalarımız. Vatana ve millete hayırlı evlatlar yetiştirmek için çalışan, çabalayan değerli babalarımızın hakkı ödenmez. Babalarımızın aziz hatıraları, onlar artık yanımızda olmadığında bile, çocuklarımızın, torunlarımızın ve tüm milletimizin kalbinde sonsuza kadar yaşamakta, bizlere güç vermektedir. Hayatımda hiç silinmeyecek derin izleriyle ve hayır duasını almış olmak niyazımla sevgili babamı hasretle, rahmetle anıyor, evlatlarının iyi insanlar olarak yetişmesi için gece gündüz çalışan tüm babalarımızın ve bizlere hayırlı evlatlar bırakarak ahirete irtihal eden büyüklerimizin Babalar Günü kutlu olsun" dedi.

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#Ankara#TBMM#Mustafa Şentop

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