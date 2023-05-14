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TBMM Başkanı Şentop'tan 'Anneler Günü' mesajı

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#Mustafa Şentop#Anneler Günü#TBMM
TBMM Başkanı Şentoptan Anneler Günü mesajı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2023 11:01

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal meyda hesabından yayımladığı mesajla Anneler Günü'nü kutladı.

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TBMM Başkanı Şentop, Anneler Günü nedeniyle Twitter hesabından bir mesaj yayımladı. Şentop, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Annem' demeye hiç tükenmez ihtiyacımızla; şefkat, merhamet, fedakarlık, emek, sabır, ilgi ve sonsuz sevgi duygularına eşlik eden, bitmeyen endişe ve meraklarıyla, annelerimiz hep anne, kendi evladımız olsa bile bizler hep çocuk… Her çocuğu kendi evladı görerek, bu duyguların harmanıyla yaklaşan mütehassis yüreklere şükranlarımı sunuyorum. Annelerini kaybeden çocukların yürek sızısı, evladını kaybeden annelerin acısı asla dinmez. Sızısı, acısı, hüznü, kederi dinmeyen kayıplarımıza rahmet olsun. Eşsiz 'anne' duygusuyla tüm canları şefkat kanatlarıyla saran, anne kalbiyle çocuk kalbine dokunan tüm kadınların ve hürmetle ellerinden öperek, hakkının helalliğini kazanmak niyazımla güzel annemin Anneler Günü kutlu olsun."

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TBMM Başkanı Şentoptan Anneler Günü mesajı

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#Mustafa Şentop#Anneler Günü#TBMM

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