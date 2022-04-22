TBMM Başkanı Şentop’tan “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” mesajı

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TBMM Başkanı Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı yayımladı. Şentop, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:



“Milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 102’nci yıl dönümünü ve dünyadaki tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum. Yüreği Türkiye için çarpan herkesi ve elbette bu bayramın ithaf edildiği sevgili çocuklarımızı, birlik ve dirlik içinde, huzur ve mutlulukla daha nice bayramlarda buluşturmasını Cenabı Hak’tan niyaz ediyorum.



Milletimizin mevcudiyetine ve istiklaline kastedildiği bir dönemde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Amasya Tamimi’nde zikrettiği “Milleti yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır!” düsturu ışığında, milletimiz Meclisini kurmuş ve mukadderatını tayinde kendi iradesini bu Meclis eliyle hakim kılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin teşekkülü ile birlikte bütün dünyaya yeni devletin temelinin 'Milletin kayıtsız şartsız egemenliği olduğu' ilan edilmiştir. 23 Nisan 1920 itibarıyla, ülkemizin pek çok yeri ve hatta o dönemdeki başkentimiz, İstanbul işgal altındayken, emperyalistler ve uşakları tarafından milletimize yönelik tarihinin en ağır saldırısı icra edilirken dahi Gazi Mustafa Kemal ve mücadele arkadaşları milletin iradesini her şeyin üstünde görerek Yüce Meclisimizin açılışını yaptılar.



İşgal ve savaş şartlarında, kargaşanın hâkim olduğu bir siyasi iklimde, milletimizin iradesini hakim kılabilmek için her ilde mümkün olan en temsili Meclisin meydana getirilmiş olması takdire şayandır. İlk Meclisin vatansever milletvekilleri hem cephede hem Mecliste görev ifa etmişlerdir. Dünyada bir benzeri daha olmayan kurucu ve kurtarıcı sıfatlarını haiz Meclisimiz aynı zamanda gazi Meclistir. Bu Yüce Meclis, 1876’dan beri süregelen millî egemenliğe dayalı demokrasi ve yönetim anlayışımızın kalesi olarak milletimize ilelebet hizmet etmeye devam edecektir.



Savaşların gölgesinde kurulan ve müteaddit defalar darbelerle sınanan millî iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi, 15 Temmuz darbe girişimine karşı yüksek kahramanlıkla direnmiş; kökü dışarıda olan vatan hainleri tarafından bombalanmasına rağmen, tüm milletvekillerimizin kenetlenmesiyle darbenin akamete uğratılmasında önemli rol oynayarak adını demokrasi tarihimize altın harflerle yazdırmıştır. Bu vesileyle ikinci kez gazi sıfatını alan Meclisimizin, bundan sonra da demokrasimizin kalesi olmaya devam edeceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bir asrı geride bırakan Yüce Meclisimizin, ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal ve mücadele arkadaşları başta olmak üzere, üstün hizmetlerine daima minnet duyacağımız kurtuluş dönemi vekillerini, sonraki dönemlerde bu Yüce Mecliste görev yapan ve hakkın rahmetine kavuşan bütün vekillerimizi hayırla yad ediyorum. Ruhları şad olsun.



Meclisimizin kuruluş düsturu olan “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalarak, milletin emanetine sahip çıkmayı kararlılıkla sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin açılışının 102’nci yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.”