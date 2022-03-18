TBMM Başkanı Şentop'tan '18 Mart' mesajı

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TBMM Başkanı Şentop, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Şentop, Birinci Dünya Savaşı'nda devletin ve bölgenin askeri ve siyasi kaderine tesir edecek en önemli cephelerden biri Çanakkale'de açıldığını belirterek, şunları kaydetti:



"Dönemin en kudretli ordularına sahip olan İngiltere ve Fransa, 'yenilmez armada' diye nitelendirilen savaş gemileri ile Çanakkale Boğazı'nı geçip önce İstanbul'u ele geçirmek, ardından da Osmanlı Devleti'ni teslim olmaya zorlamak istemişlerdir. Ancak onlara kağıt üstünde yaptıkları planı, sahada tatbik etme imkanı verilmemiştir. Çünkü 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' şevki ve inancıyla savaşan 'Bedr'in aslanları kadar şanlı' ordumuz, verdiği destansı mücadele ile tarihimize ve talihimize tesir edecek bir zafere imza atmıştır. Balkan Savaşları'ndan sonra yeniden inşa edilen ordumuzun kazandığı zafer ile tarihimize sadece 'Çanakkale Geçilmez' notu düşülmemiş, aynı zamanda vatan topraklarındaki milli varlığımıza ve siyasi durumumuza tesir edecek sonuca ulaşılmıştır. Böylece aziz milletimiz de tarihin öznesi olma iddiasını korumuştur."



'ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ, HİZMETİMİZİN SOMUT BİR ABİDESİDİR'



Coğrafi konumu icabı Çanakkale Boğazı'nın en önemli savunma hattı olduğunu vurgulayan Şentop, mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:



"Düşman gemileri stratejik önemi büyük olan boğazı geçtikleri takdirde başkentimiz İstanbul'un savunması mümkün olmayacak ve vatan topraklarındaki varlığımızı sürdürmemiz de zorlaşacaktı. Kahraman ecdadımız, her karışını siper ettiği Çanakkale kıyılarında 'Olmak ya da olmamak' mücadelesi vererek, düşmanın kirli emellerine ulaşmasına mani olmuş ve milli ve manevi mukaddesatımızı korumayı başarmıştır. Bu sebeple toprağın kara bağrında yatan aziz şehitlerimizden, gazilerimizden Allah razı olsun. Ruhları aziz, makamları ali olsun. Ay-yıldızlı al bayrağımızın özgürce dalgalandığı bu topraklar ebedi vatanımızdır. Cennet vatanımızı mamur hale getirip, ebediyete kadar hür ve bağımsız yaşamak için azimle, gayretle çalışmak en büyük sorumluluğumuzdur. Nitekim açılışı Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün gerçekleştirilecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü de aziz milletimize sorumluluk şuuru ile hizmet ettiğimizin somut bir abidesidir. 107 yıl önce muhteşem bir zafere imza atan ecdadımızın ruhunu, muazzez edecek 18 Mart Çanakkale Zaferi Köprüsü'nün hayırlı olmasını diliyorum. Gurur ve övünç günümüz vesilesiyle Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yılını kutluyorum. Tarihimize altın harflerle yazdırılan muhteşem zaferde payı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Seyit Onbaşıları, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, minnet ve şükran ile yad ediyorum."