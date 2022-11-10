TBMM Başkanı Şentop'tan 10 Kasım mesajı

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un mesajı şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı, millî mücadelemizin Başkomutanı, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 84'üncü yılında milletçe rahmet ve şükranla anıyoruz.

Millî varlığımızı ebediyete kadar hür ve bağımsız olarak devam ettirme yolunda, basiret ve cesaretle karar alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bizlere "en büyük eseri" Cumhuriyeti miras bırakmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, Milletimizin sarsılmaz birliği ve daima "tam bağımsızlık / istiklâl-i tâm" inancıyla sonsuza dek var olmaya devam edecektir.

Esarete boyun eğmeyen bir milletin evladı ve bir lider olarak Atatürk'ün ve kahraman yol arkadaşlarının bizlere emanet ettikleri sorumlulukların bilinciyle ve milli mücadele ruhunun izinde daha nice yüzyıllara hep birlikte yürüyeceğiz.

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Ülkemizin her alanda gelişimini hızlandırmak, hayata dair her noktada istikbal adımlarımızı sağlamlaştırmak ve demokrasimizi güçlendirmek için inançla, azimle ve heyecanla çalışıyoruz. Yeni dünya düzeninde, değişimlerin ülkeleri farklı boyutlarda etkilediği bir çağda, ülkemizin huzur, istikrar ve barış ikliminin daha da güçlenmesi için sürdürülen bu kararlı mücadeleye, millî mücadelemizin fikir ve vizyonu ilham vermektedir. Ve Milletimiz, ikbal ışığımız gençlerimiz, çocuklarımız geleceğe dair inancımızın, ümidimizin ve heyecanımızın daima en güçlü kaynağı olacaktır.

Hayatını devletine, ülkesine ve milletine adamış, bu uğurda büyük cesaretle mücadele vermiş olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 84'üncü yıl dönümünde bir kez daha rahmetle ve şükranla anıyorum.

Ruhu şâd olsun.."