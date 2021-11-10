TBMM Başkanı Şentop'tan 10 Kasım mesajı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Hilal, Atatürke selam durduHilal, Atatürk'e selam durdu#Anıtkabir
Olay yaratan Burak Yılmaz iddiası Bir devir sona eriyor...Olay yaratan Burak Yılmaz iddiası! Bir devir sona eriyor...#Burak Yılmaz
Milyonların gözü kulağı asgari ücrette... 5 olasılık varMilyonların gözü kulağı asgari ücrette... 5 olasılık var#Asgari Ücret
Yüreklere su serpen haber Bakan Soylu son durumu paylaştıYüreklere su serpen haber! Bakan Soylu son durumu paylaştı#Malatya
Kurtulmuştan Türkkana küfür tepkisi: Ahlaksızlıktır, şerefsizliktir, namussuzlukturKurtulmuş'tan Türkkan'a küfür tepkisi: Ahlaksızlıktır, şerefsizliktir, namussuzluktur#Numan Kurtulmuş
Miçotakisi terleten soru Küplere bindi, Türkiyeye kara çaldıMiçotakis'i terleten soru! Küplere bindi, Türkiye'ye kara çaldı#Sığınmacı
Covid-19da son durum belli oldu Bakan Kocadan izolasyon uyarısıCovid-19'da son durum belli oldu! Bakan Koca'dan izolasyon uyarısı#Koronavirüs
Erdoğandan enerji mesajı: Attığımız adımlar bazı çevreleri rahatsız etmektedirErdoğan'dan enerji mesajı: Attığımız adımlar bazı çevreleri rahatsız etmektedir#Enerji
AK Partili kadın vekillerden Türkkan’a tepki: Derhal disipline sevk edilmeliAK Partili kadın vekillerden Türkkan’a tepki: Derhal disipline sevk edilmeli #Lütfü Türkkan
Kahreden kaza Geriye bu görüntü kaldıKahreden kaza! Geriye bu görüntü kaldı#Antalya
Borsa İstanbul rekor tazeledi İşte en çok kazandıran sektör...Borsa İstanbul rekor tazeledi! İşte en çok kazandıran sektör...#Borsa İstanbul
Ronaldo depremi İkinci baharı kısa sürecek...Ronaldo depremi! İkinci baharı kısa sürecek...#Cristiano Ronaldo
Erdoğandan 3üncü santral mesajı: Nükleere karşı çıkmak ihanet değilse gaflettirErdoğan'dan 3'üncü santral mesajı: Nükleere karşı çıkmak ihanet değilse gaflettir#Cumhurbaşkanı
Akşener korucu başkanı dedi, İçişleri Bakan Yardımcısından açıklama geldi: Daha ne kadar şaşıracağızAkşener 'korucu başkanı' dedi, İçişleri Bakan Yardımcısı'ndan açıklama geldi: Daha ne kadar şaşıracağız?#Muhterem İnce
ABden dikkat çeken Türkiye örneği Aralarında büyük fark varAB'den dikkat çeken Türkiye örneği! "Aralarında büyük fark var"#Türkiye
HABERLERGündem Haberleri

TBMM Başkanı Şentop'tan 10 Kasım mesajı

#Mustafa Şentop#TBMM#Mustafa Kemal Atatürk
TBMM Başkanı Şentoptan 10 Kasım mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Haberin Devamı

Şentop, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı, Milli Mücadele'nin başkomutanı, Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 83. yılında saygı ve şükranla andıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamanın, "Onun, Türk milletiyle birlikte yedi düvele karşı verdiği mücadeledeki liderliğini örnek alarak Türkiye'nin milli menfaatlerini daima önde tutmak, tam bağımsızlık, onurlu bir gelecek, bilimsel ilerleme ve kalkınma mirasına sahip çıkmak" olduğunu vurgulayan Şentop, mesajında şunları kaydetti:

"Atatürk, milletimizin tam bağımsızlık idealini şahsında somut hale getirmiş bir liderdir. O ve yol arkadaşları, sonraki kuşaklara sadece bir vatan emanet etmekle kalmamış, uğruna can verme kararlılığına sahip olduğumuz milli bir ülkü ve milli bir irade bırakmışlardır.

Bütün dünya karmaşa içinde çalkalanırken bugün ülkemiz barış ve huzur içerisinde geleceğe doğru yürüyorsa, bu durum, onun liderliğinde Milli Mücadele kahramanlarının önümüze koyduğu hedef, vizyon ve bizlerin bu uğurda kararlı mücadelesiyle mümkün olmaktadır. Herkes şunu iyi bilmelidir ki milletimiz, tam bağımsız ve yeniden büyük Türkiye ideali yolunda ebediyete kadar azim ve kararlılıkla yürümeye devam edecektir."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mustafa Şentop#TBMM#Mustafa Kemal Atatürk

BAKMADAN GEÇME!

Asgari ücrette 5 olasılık

Asgari ücrette 5 olasılık

#Asgari Ücret
Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

#Asgari Ücret
İdodan İbrahim Tatlısese sürpriz telefon... Babam da beni Amerikaya balayına göndermişti

İdo'dan İbrahim Tatlıses'e sürpriz telefon... 'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'

#İdo Tatlıses