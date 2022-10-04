TBMM Başkanı Şentop’dan Malezya’da üst düzey temaslar

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop görüşmelerde, Malezya’da 3 Ekim’de başlayan yeni yasama döneminin hayırlı olmasını diledi. İkili ilişkilerde güven duygusunun hâkim olmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Şentop, iki ülke arasında oluşturulan Kapsamlı Stratejik Ortaklığın, yasama, yürütme ve yargı organları arasındaki ilişkilerin de ilerletilmesini kapsadığı anlayışında olduklarını ifade etti. Şentop, Hükümetler arasındaki ilişkilere paralel olarak parlamentolar arasındaki diyalog ve dostluk ilişkilerinin de güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Meclis Başkanı Şentop, İSİPAB ve Parlamentolar Arası Birlik başta olmak üzere, parlamentoların temsil edildiği parlamenter asamblelerde de heyetler arasında daha güçlü bir iletişim ve müşterek gündemin karşılıklı menfaatler bakımından da yararlı olacağı kanaatini aktardı. Türkiye ile Malezya arasındaki ticaret hacminin artırılması konusunda, 'yerel paralarla takas anlaşmasının’ önemli kolaylık sağlayacağını belirten Şentop, 8 Ağustos’ta Merkez Bankaları arasında başlatılan görüşmeleri hatırlatarak, Kral Sultan Abdullah’ın Türkiye ziyareti sırasında da gündeme gelen konuyla ilgili desteğin önemine işaret etti.

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ÇİP ÜRETİMİ KONUSUNDA ÖNE ÇIKAN MALEZYA

İşbirliği yapılabilecek sektörlerle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Şentop, özellikle savunma sanayi firmalarının Malezya’da ortak üretim ve teknoloji transferine açık bir anlayışla iş birliğini geliştirmeyi hedeflediğini bildirdi. Şentop ayrıca, çip üretimi konusunda öne çıkan Malezya ile Türkiye arasında yatırım karşılığında somut iş birliği yapılması hususunda çalışılabileceğini vurguladı, uzay ve uydu teknolojileri konusunda işbirliğinin geliştirilebileceğini kaydetti.

İkili ilişkilerin yanı sıra bölge ve Müslümanların yaşadığı diğer coğrafyalardaki gelişmeleri de önemsediklerini belirten Meclis Başkanı Şentop Malezya’nın, özellikle Myanmar’daki askeri darbe sonrası oluşan ekonomik ve insani krizin ele alınması konusundaki çabalarını takdirle karşıladıklarını söyledi. Şentop, “Myanmar’da özellikle Arakan Müslümanlarına yönelik etnik temizlik ve soykırım girişiminin durdurulması ve Rohingyalara yönelik insanî yardımların sağlanması için gösterdiğiniz çabaların son derece değerlidir” dedi.

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Şentop, İSİPAB bünyesinde, İSİPAB üyesi olmayan ülkelerde yaşayan Müslüman azınlıklara yönelik insan hakları ihlalleriyle ilgili hazırlanmakta olan raporu hatırlatarak, “Müslüman ülkeler olarak bu tarz çalışmaları önümüzdeki dönemlerde de sürdürmemiz, bu konuda yakın iş birliği içinde hareket ederek adalet ve insan merkezli bir siyasetin hâkim olması için çaba sarf etmemiz bütün dünyanın, bütün insanlığın çıkarına olacaktır” dedi. Şentop, başkanlığını uzun süredir Türkiye’nin üstlendiği Asya Parlamenter Asamblesi’nin de daha aktif hale getirilebileceğini söyledi.