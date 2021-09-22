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TBMM Başkanı Şentop, yurda dönmek üzere İspanya'dan ayrıldı

#Mustafa Şentop#İspanya#TBMM
TBMM Başkanı Şentop, yurda dönmek üzere İspanyadan ayrıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, İspanya'da 3 gün süren resmi ziyaretlerini tamamlayarak, yurda dönmek üzere Granada havalimanından ayrıldı.

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(AA) İspanya'daki son gününde ülkenin güneyinde Endülüs bölgesindeki Granada ve Cordoba kentlerini ziyaret eden Şentop ve beraberindeki heyet, daha sonra özel uçakla Federico Garcia Lorca Granada Havalimanı'ndan Ankara Esenboğa Havalimanı'na doğru hareket etti.

Şentop ve beraberindeki heyeti, İspanya'daki temasları boyunca birlikte olduğu Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar uğurladı.

İspanya'ya 27 yıl sonra TBMM Başkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştiren Şentop'un beraberindeki heyette, TBMM Katip Üyesi ve CHP İzmir milletvekili Sevda Erdan Kılıç, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, AK Parti İzmir Milletvekili ve Türkiye-İspanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Atilla Kaya, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ve İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel bulundu.

Şentop, Granada'da Ulu Cami ve El Hamra Sarayı'nı, Cordoba'da ise Cordoba Cami-Katedralini ziyaret ederek, bu bölgede yaşayan Müslüman toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi.

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#Mustafa Şentop#İspanya#TBMM