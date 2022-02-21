TBMM Başkanı Şentop: Türkiye-Gürcistan ilişkileri üst düzeyde devam ediyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Altının kaderini belirleyecek Sert düşüşler görebilirizAltının kaderini belirleyecek! Sert düşüşler görebiliriz#Altın Fiyatları
Fenerbahçe evini bile tutmuştu, yeni takımı şaşırttı Kabul ettiği maaş olay oldu...Fenerbahçe evini bile tutmuştu, yeni takımı şaşırttı! Kabul ettiği maaş olay oldu...#Jack Wilshere
Acil doktoru kaderini değiştirdi... Yıllarca terapi gördü, ilaç kullandı ama gerçek çok başkaydı Acil doktoru kaderini değiştirdi... Yıllarca terapi gördü, ilaç kullandı ama gerçek çok başkaydı#Beyin Hastalığı
Son dakika... Rus askerleri, sınır ihlali yapan 5 kişiyi öldürdüSon dakika... Rus askerleri, sınır ihlali yapan 5 kişiyi öldürdü#Rusya
Bakan Koca haritayı paylaştı İşte il il son durumBakan Koca haritayı paylaştı! İşte il il son durum#Koronavirüs
Süper Lig yayın ihalesi ile ilgili yeni gelişme TFFden açıklama geldiSüper Lig yayın ihalesi ile ilgili yeni gelişme! TFF'den açıklama geldi#Yayıncı Kuruluş
Çift aşılılarda en sık görülen koronavirüs semptomları belli olduÇift aşılılarda en sık görülen koronavirüs semptomları belli oldu#Kovid Aşısı
Bir günlüğüne kiraladığı araç yüzünden kendi arabasından olduBir günlüğüne kiraladığı araç yüzünden kendi arabasından oldu!#Denizli
Her gün en az 3 saat banyo yapmak zorunda... 4 yaşındaki Annanın hikayesi...Her gün en az 3 saat banyo yapmak zorunda... 4 yaşındaki Anna'nın hikayesi...#Cilt Sağlığı
TOGGdan heyecanlandıran paylaşım Çalışmalar hız kesmeden devam ediyor...TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım! Çalışmalar hız kesmeden devam ediyor...#TOGG
Gerginlik çıktı, ‘öfke kontrolü eğitimi’ protokolü imzalanamadıGerginlik çıktı, ‘öfke kontrolü eğitimi’ protokolü imzalanamadı#Trabzon
Kayıp Prenses Charleneden haber var: O kararını çoktan vermişti'Kayıp' Prenses Charlene'den haber var: O kararını çoktan vermişti#Prenses Charlene
EYT için nasıl bir yol izlenecek İşte masadaki 5 formül...EYT için nasıl bir yol izlenecek? İşte masadaki 5 formül...#EYT
Çocuk oyuncu artık 18 yaşında: Akranları onun servetini ancak hayal edebilirÇocuk oyuncu artık 18 yaşında: Akranları onun servetini ancak hayal edebilir#Millie Bobby Brown
TV yıldızı sosyal medyadan açıkladı: Otizm teşhisi aldımTV yıldızı sosyal medyadan açıkladı: Otizm teşhisi aldım#Demi Burnett
HABERLERGündem Haberleri

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye-Gürcistan ilişkileri üst düzeyde devam ediyor

#TBMM Başkanı#Mustafa Şentop#Gürcistan
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye-Gürcistan ilişkileri üst düzeyde devam ediyor

Protokol imzasının ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Gürcistan Parlamento Başkanı Shalva Papuashvili ortak açıklamalarda bulundu. Şentop, Türkiye ile Gürcistan ilişkilerinin üst düzeyde devam ettiğini belirtti.

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Şentop açıklamasında, Gürcistan Parlamentosu'nu ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Komşumuz ve dostumuz Gürcistan'a, Gürcistan halkına başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, milletvekillerinin ve Türk halkının selamlarını getirdim. Bu resmi ziyaretimde bana farklı siyasi partilerden, kıymetli milletvekillerimizden müteşekkil bir heyet eşlik etmektedir. Sayın Başkanla gerek baş başa gerekse heyetler arası görüşmelerimizde parlamentolar arası iş birliği, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduk” dedi. 

İki yakın dost ve müttefik ülke olan Türkiye ile Gürcistan arasında hiçbir sorun bulunmadığına dikkat çeken Şentop,“Gürcistan, Türkiye'nin yakın komşusu, dostu ve stratejik ortağıdır. Ortak bir kültürü ve tarihi paylaşan, güçlü, beşeri bağlara sahip olan Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkiler özellikle parlamenter diplomasi alanında ve ticari anlamda da üst düzeyde devam etmektedir. Türkiye'deki iş dünyasının, iş insanlarının Gürcistan'da yatırımlarını artırmaya yönelik faaliyetlerini de destekliyoruz. Gürcistan'ın stratejik ortağımız olmasının yanı sıra bölgede barış ve istikrar konusundaki ortak çıkarlarımızın, ilişkilerimizin bu noktaya ulaşmasında güçlü etkisi vardır” dedi. 

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Şentop, Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuashvili ile görüştüŞentop, Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuashvili ile görüştüHaberi görüntüle

GÜRCİSTAN’IN NATO ÜYELİĞİNE DESTEK 

“Türkiye, Gürcistan'ın Avrupa-Atlantik yönelimini desteklemekte, NATO üyeliği konusunda da güçlü bir destek vermektedir. Ayrıca Gürcistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiğimiz güçlü desteği de sürdürüyoruz” diyen TBMM Başkanı Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Bu konudaki tutumumuzu her platformda vurguluyoruz. Bölgemizin içinde bulunduğu bu hassas dönemde ilişkilerimizin parlamenter boyutunu güçlendirmemizin de önemli olduğuna inanıyorum. İmzaladığımız parlamentolar arası iş birliğiyle ilgili protokol bu konuda önemli bir adım olarak tarihe geçecektir.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#TBMM Başkanı#Mustafa Şentop#Gürcistan

BAKMADAN GEÇME!

54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan
Kurtaran Ev’in melekleri

Kurtaran Ev’in melekleri

#Kurtaran Ev Derneği
Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı

BAKMADAN GEÇME!

54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan
Kurtaran Ev’in melekleri

Kurtaran Ev’in melekleri

#Kurtaran Ev Derneği
Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı